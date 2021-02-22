В Житомирской области продолжает работать нефтепровод, попавший под санкции СНБО (фото)

Участком долгое время пользовалась компания, которую связывают с окружением народного депутата Виктора Медведчука.

В Новоград-Волынском районе Житомирской области якобы продолжают использовать магистральный нефтепровод "Самара — Западное направление", несмотря на решение Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает издание Житомир.Life, ссылаясь на собственные источники.

По данным СМИ, предприятие "ПрикарпатЗападТранс", связанное с народным депутатом от "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком, продолжает откачивать нефтепродукты и заполнять ими автомобильные цистерны. 21 февраля около 13 часов очевидцы оказались на неподалеку и сделали несколько фотографий происходящего. Они заявили, что техника до сих пор перемещается рядом с нефтепродуктопроводом, а работы продолжаются.

[ + – ] Автомобили до сих пор работают на участке нефтепровода, несмотря на санкции СНБО Фото: Житомир.Life

Ранее стало известно, что 19 февраля СНБО решил вернуть часть нефтепровода "Самара — Западное направление" в государственную собственность Украины (на территории страны расположено 1433 километра труб). Секретарь Совета Алексей Данилов после закрытого заседания объявил, что долгое время объектом пользовались иностранные компании без приватизации и согласования с Фондом госимущества. СНБО также поручил разобраться, каким образом граждане Украины получили контроль над участком нефтепровода и кто причастен к такой сделке.

[ + – ] Автомобили возле нефтепровода Самара - Западное направление Фото: Житомир.Life

Согласно расследованию проекта "Наші гроші", в 2015 году российский оператор "Транснефть" продал компанию "ПрикарпатЗападТранс", которая оказалась в собственности швейцарского предприятию Industry Trading Company SA, владелец которой Анатолий Шефер — его связывают с окружением народного депутата Виктора Медведчука из "Оппозиционной платформы — За жизнь".

НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-заместителю директора ГП "Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза" в злоупотреблении полномочий. По версии следствия, он помог незаконно завладеть участком нефтепровода, предоставив суду ложное экспертное заключение.

Алексей Данилов также рассказал о санкциях, которые вводятся против 19 юридических и 8 физических лиц из России и Украины из-за финансирования террористической деятельности. В "черный список" поместили нардепа Виктора Медведчука и его супругу Оксану Марченко, ограничения затронут их доли в структуре телеканала "1+1".