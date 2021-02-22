У Житомирській області продовжує працювати нафтопровід, який потрапив під санкції РНБО (фото)

Ділянкою довгий час користувалася компанія, яку пов'язують з оточенням народного депутата Віктора Медведчука.

У Новоград-Волинському районі Житомирської області нібито продовжують використовувати магістральний нафтопровід "Самара — Західний напрямок", незважаючи на рішення Ради національної безпеки та оборони. Про це повідомляє видання Житомир.Life, посилаючись на власні джерела.

За даними ЗМІ, підприємство "ПрикарпатЗахідТранс", повʼязане з народним депутатом від "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком, продовжує відкачувати нафтопродукти і заповнювати ними автомобільні цистерни. 21 лютого приблизно о 13 години очевидці виявилися на неподалік і зробили кілька фотографій того, що відбувається. Вони заявили, що техніка досі переміщається поруч із нафтопродуктопроводом, а роботи тривають.

[ + – ] Автомобілі досі працюють на ділянці нафтопроводу, незважаючи на санкції РНБО Фото: Житомир.Life

Раніше стало відомо, що 19 лютого РНБО вирішила повернути частину нафтопроводу "Самара — Західний напрямок" у державну власність України (на території країни розташовано 1 433 кілометри труб). Секретар Ради Олексій Данилов після закритого засідання оголосив, що довгий час обʼєктом користувалися іноземні компанії без приватизації та узгодження з Фондом держмайна. РНБО також доручила розібратися, яким чином громадяни України отримали контроль над ділянкою нафтопроводу та хто причетний до такої угоди.

[ + – ] Автомобілі біля нафтопроводу Самара — Західний напрямок Фото: Житомир.Life

Згідно з розслідуванням проекту "Наші гроші", у 2015 році російський оператор "Транснефть" продав компанію "ПрикарпатЗахідТранс", яка опинилася у власності швейцарського підприємства Industry Trading Company SA, власник якої Анатолій Шефер — його повʼязують з оточенням народного депутата Віктора Медведчука з "Опозиційної платформи — За життя".

НАБУ і САП повідомили про підозру екс-заступнику директора ДП "Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості та продуктів органічного синтезу" в зловживанні повноважень. За версією слідства, він допоміг незаконно заволодіти ділянкою нафтопроводу, надавши суду помилковий експертний висновок.

Олексій Данилов також розповів про санкції, які вводяться проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб із Росії та України через фінансування терористичної діяльності. До "чорного списку" внесли нардепа Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко, обмеження торкнуться їхньої частки в структурі телеканалу "1+1".