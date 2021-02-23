В Украине зарегистрировали вакцину от коронавируса Pfizer (видео)

В то же время главный санврач Минздрава Виктор Ляшко не смог назвать платформу, на которой производилась прививка.

Виктор Ляшко, главный санитарный врач Украины и замминистра здравоохранения, во время пресс-брифинга 23 февраля 2021 года заявил, что накануне Минздрав зарегистрировал два препарата, которые можно использовать для вакцинации украинцев от коронавируса COVID-19.

"Вчера в Украине зарегистрировали два препарата иммунобиологических для профилактики COVID. Это препарат CoviShield (AstraZeneca), рекомбинантная векторная вакцина, которая производится на платформе индийского Serum Institute. Также зарегистрирована вакцина Pfizer", — сказал Ляшко.

Платформу, на которой производится Pfizer санврач пока не смог назвать, отметив, что "нужно посмотреть".

"Векторная вакцина — это геномная вакцина, имеющая генетический материал коронавируса, который вмонтирован в аденосивус. Аденовирус — это инструмент доставки геномного материала в клетку, в которой формируется иммунный ответ, то есть формируются антитела, защищающие наш организм от инфицирования болезнью", — рассказал Ляшко.

Отметим, на этой же пресс-конференции Ляшко рассказал, что вакцинация от коронавируса в Украине стартует уже с 24 февраля. Сперва препарат отправят на семь областей Украины, а первые прививки будут делать на базе мобильных бригад.

Ранее в этот же день, 23 февраля, в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Речь о 500 тысячах доз вакцины CoviShield. Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что вскоре препарат отправят в регионы Украины.

Фокус разбирался, что известно о вакцине CoviShield. Вакцина Covishield производится в Индии по лицензии Oxford-AstraZeneca, которая изначально была разработана в Великобритании. Индия уже давно является центром производства вакцин: она производит 60% вакцин в мире и на территории страны работают полдюжины крупных фармацевтических производителей. Некоторые из первых доз Covishield уже отправлены в Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянму и Сейшельские острова. Но группа по защите прав пациентов All India Drug Action Network заявляет, что одобрение Covishield было поспешным, поскольку производитель не завершил "промежуточное исследование" в Индии.