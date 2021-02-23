В Україні зареєстрували вакцину від коронавірусу Pfizer (відео)

У той же час головний санлікар МОЗ Віктор Ляшко не зміг назвати платформу, на якій проводилося щеплення.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України і заступник міністра охорони здоровʼя, під час прес-брифінгу 23 лютого 2021 року заявив, що напередодні МОЗ зареєстрував два препарати, які можна використовувати для вакцинації українців від коронавірусу COVID-19.

"Вчора в Україні зареєстрували два препарати імунобіологічних для профілактики COVID. Це препарат CoviShield (AstraZeneca), рекомбінантна векторна вакцина, яка виробляється на платформі індійського Serum Institute. Також зареєстрована вакцина Pfizer", — сказав Ляшко.

Платформу, на якій виготовляється Pfizer, санлікар поки не зміг назвати, зазначивши, що "потрібно подивитися".

"Векторна вакцина — це геномна вакцина, що має генетичний матеріал коронавірусу, який вмонтовано в аденосівус. Аденовірус — це інструмент доставки геномного матеріалу в клітину, в якій формується імунна відповідь, тобто формуються антитіла, що захищають наш організм від інфікування хворобою", — розповів Ляшко.

Зазначимо, на цій же прес-конференції Ляшко розповів, що вакцинація від коронавірусу в Україні стартує вже з 24 лютого. Спершу препарат надішлють у сім областей України, а перші щеплення робитимуть на базі мобільних бригад.

Раніше цього ж дня, 23 лютого, в Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу. Йдеться про 500 тисяч доз вакцини Covishield. Глава МОЗ України Максим Степанов заявив, що незабаром препарат відправлять в регіони України.

Фокус розбирався, що відомо про вакцину CoviShield. Вакцина CoviShield виробляється в Індії за ліцензією Oxford-AstraZeneca, яка спочатку була розроблена у Великобританії. Індія вже давно є центром виробництва вакцин: вона виробляє 60% вакцин у світі та на території країни працюють півдюжини великих фармацевтичних виробників. Деякі з перших доз Covishield вже відправлені в Бутан, Мальдіви, Бангладеш, Непал, Мʼянму та Сейшельські острови. Але група із захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network заявляє, що схвалення Covishield було поспішним, оскільки виробник не завершив "проміжне дослідження" в Індії.