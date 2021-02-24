В Киеве экстренно эвакуировали посетителей ТРЦ (видео)

По данным СМИ, людей эвакуировали из ТРЦ "Дримтаун 2", однако решается вопрос об эвакуации персонала и посетителей других ТРЦ из-за сообщений о минировании.

Из торгово-развлекательного центра "Дримтаун 2", который находится в Киеве, в среду, 24 февраля, начали эвакуировать посетителей. Как сообщает PavlovskyNews, по громкоговорителю посетителям сообщают о пожаре, однако сами охранники не знают, где именно произошло возгорание.

По словам очевидцев, посетителям спортзала, который находится в здании центра, даже не дали возможности переодеться прежде чем выйти на улицу.

В свою очередь, "Вартові еспресо" пишут, что речь на самом деле не в пожаре, а в минировании. Так, якобы в колл-центр СБУ пришло сообщение о минировании нескольких торгово-развлекательных центров столицы, а именно:

Lavina Mall,

Dream Town,

ArtMall,

Атмосфера,

Караван,

Блокбастер,

Магеллан,

Плаза,

Глобус,

Gulliver.

Сейчас в этих ТРЦ якобы ищут взрывчатку, решается вопрос об эвакуации посетителей и сотрудников.

Как ранее сообщали СМИ, в Кривом Роге пенсионер угрожал взорвать квартиру родителей президента Владимира Зеленского. Правоохранители задержали 59-летнего мужчину, который по телефону угрожал подорвать квартиру в многоэтажке, находящейся в Металлургическом районе города.

А в Мариуполе 30-летний житель Торецка с ножом в руках угрожал взорвать отделение банка.

Фокус писал, что в центре Одессы мужчина зашел в ресторан быстрого питания McDonalds и заявил сотрудникам заведения, что собирается подорвать гранату.