У Києві евакуювали відвідувачів ТРЦ (відео)

За даними ЗМІ, людей евакуювали з ТРЦ "Дрімтаун 2", проте вирішується питання про евакуацію персоналу і відвідувачів інших ТРЦ через повідомлення про мінування.

З торгово-розважального центру "Дрімтаун 2", який розташований у Києві, у середу, 24 лютого, почали евакуювати відвідувачів. Як повідомляє PavlovskyNews, по гучномовцю відвідувачам повідомляють про пожежу, проте самі охоронці не знають, де саме сталося загоряння.

За словами очевидців, відвідувачам спортзалу, який розташований в будівлі центру, навіть не дали можливості переодягнутися перш ніж вийти на вулицю.

У свою чергу "Вартові еспресо" пишуть, що мова насправді не про пожежу, а про мінування. Так, нібито в кол-центр СБУ надійшло повідомлення про мінування декількох торгово-розважальних центрів столиці, а саме:

Lavina Mall,

Dream Town,

ArtMall,

Атмосфера,

Караван,

Блокбастер,

Магеллан,

Плаза,

Глобус,

Gulliver.

Наразі в цих ТРЦ нібито шукають вибухівку, вирішується питання про евакуацію відвідувачів і співробітників.

Як раніше повідомляли ЗМІ, у Кривому Розі пенсіонер погрожував підірвати квартиру батьків президента Володимира Зеленського. Правоохоронці затримали 59-річного чоловіка, який по телефону погрожував підірвати квартиру в багатоповерхівці, що розташована в металургійному районі міста.

А в Маріуполі 30-річний житель Торецька з ножем у руках погрожував підірвати відділення банку.

Фокус писав, що в центрі Одеси чоловік зайшов до ресторану швидкого харчування McDonalds і заявив співробітникам закладу, що збирається підірвати гранату.