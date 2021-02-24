У Києві евакуювали відвідувачів ТРЦ (відео)
За даними ЗМІ, людей евакуювали з ТРЦ "Дрімтаун 2", проте вирішується питання про евакуацію персоналу і відвідувачів інших ТРЦ через повідомлення про мінування.
З торгово-розважального центру "Дрімтаун 2", який розташований у Києві, у середу, 24 лютого, почали евакуювати відвідувачів. Як повідомляє PavlovskyNews, по гучномовцю відвідувачам повідомляють про пожежу, проте самі охоронці не знають, де саме сталося загоряння.
За словами очевидців, відвідувачам спортзалу, який розташований в будівлі центру, навіть не дали можливості переодягнутися перш ніж вийти на вулицю.
У свою чергу "Вартові еспресо" пишуть, що мова насправді не про пожежу, а про мінування. Так, нібито в кол-центр СБУ надійшло повідомлення про мінування декількох торгово-розважальних центрів столиці, а саме:
- Lavina Mall,
- Dream Town,
- ArtMall,
- Атмосфера,
- Караван,
- Блокбастер,
- Магеллан,
- Плаза,
- Глобус,
- Gulliver.
Наразі в цих ТРЦ нібито шукають вибухівку, вирішується питання про евакуацію відвідувачів і співробітників.
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