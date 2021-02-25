"Покраснение и повышенная температура": Степанов назвал побочные эффекты COVID-вакцинации (видео)

По словам министра, эффективность вакцины AstraZeneca составляет от 70 до 80%.

Эффективность вакцины от коронавируса AstraZenecа колеблется в диапазоне от 70 до 80%.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал в интервью телеканалу "Украина".

"Эффективность вакцины AstraZenecа от 70 до 80%. Мы должны четко понимать, что такое эффективность. Когда мы говорим о 70-80%, это то, что такое количество людей, которым была сделана прививка, вообще не заболеют. Будет какое-то количество людей, которое может заболеть", – сказал Степанов.

По его словам, если человек все-таки заболел после вакцинации, то это будет или бессимптомное течение болезни, или легкий способ перенесения болезни.

Он напомнил, что по контракту вакцина разработки AstraZenecа ожидается в рамках глобальной инициативы COVAX от 2,2 до 3,8 млн доз в течение 1-2 квартала 2021 года. Но конкретных дат поставки вакцины в Украину нет, "мы их ожидаем", сказал министр.

Кроме того, по словам Степанова, побочные эффекты от вакцинации против COVID-19 похожи на побочные эффекты от прививки против гриппа: локальное покраснение на месте введения вакцины и повышение температуры тела.

"Они (побочные эффекты, – ред.) могут быть разные, например, покраснение места, где непосредственно вводилась вакцина, или у человека может повыситься температура… Более того, мы все привыкли к таким побочным эффектам, когда делаем прививки от гриппа", – сказал Степанов.

Он также добавил, что главная цель действия любой вакцины – сформировать у человека иммунитет к болезни.

Отметим, 23 февраля 2021 года в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Речь идет о 500 тысячах доз вакцины CovidShield. Первые партии вакцины 24 февраля, в 7:00 отправились в регионы.

В Киеве 25 февраля за первые полтора часа вакцинировали 30 первых медиков прививками, которые предоставил Минздрав. Антикоронавирусная вакцинация начнется во всех регионах Украины сегодня, 25 февраля.