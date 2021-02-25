"Почервоніння і підвищена температура": Степанов назвав побічні ефекти COVID-вакцинації (відео)

За словами міністра, ефективність вакцини AstraZeneca становить від 70 до 80%.

Ефективність вакцини від коронавірусу AstraZenecа коливається в діапазоні від 70 до 80%.

Про це міністр охорони здоровʼя Максим Степанов сказав в інтервʼю телеканалу "Україна".

"Ефективність вакцини AstraZenecа від 70 до 80%. Ми повинні чітко розуміти, що таке ефективність. Коли ми говоримо про 70-80%, це те, що така кількість людей, яким було зроблено щеплення, узагалі не захворіють. Буде якась кількість людей, яке може захворіти", — сказав Степанов.

За його словами, якщо людина все-таки захворіла після вакцинації, то це буде або безсимптомний перебіг хвороби, або легкий спосіб перенесення хвороби.

Він нагадав, що за контрактом вакцина розробки AstraZenecа очікується в рамках глобальної ініціативи COVAX від 2,2 до 3,8 млн доз протягом 1-2 кварталу 2021 року. Але конкретних дат постачання вакцини в Україну немає, "ми їх очікуємо", сказав міністр.

Крім того, за словами Степанова, побічні ефекти від вакцинації проти COVID-19 схожі на побічні ефекти від щеплення проти грипу: локальне почервоніння на місці введення вакцини і підвищення температури тіла.

"Вони (побічні ефекти, — ред.) можуть бути різні, наприклад, почервоніння місця, де безпосередньо вводилася вакцина, або в людини може підвищитися температура… Більше того, ми всі звикли до таких побічних ефектів, коли робимо щеплення від грипу", — сказав Степанов.

Він також додав, що головна мета дії будь-якої вакцини — сформувати в людини імунітет до хвороби.

Зазначимо, що 23 лютого 2021 року в Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу. Йдеться про 500 тисяч доз вакцини CovidShield. Перші партії вакцини 24 лютого, о 7:00 вирушили в регіони.

У Києві 25 лютого за перші півтори години вакцинували 30 перших медиків щепленнями, які надало МОЗ. Антикоронавірусна вакцинація розпочнеться в усіх регіонах України сьогодні, 25 лютого.