"Это абсурд", - Степанов о регистрации CoviShield через якобы компанию-прокладку

По словам министра, производитель вакцины уполномочил компанию представлять свои интересы в Украине.

Министр охраны здоровья Максим Степанов назвал информацию о регистрации индийской вакцины CoviShield через компанию-прокладку в Украине неправдой. Об этом он заявил в эфире "Право на владу".

Отвечая на вопрос ведущей, почему Минздрав напрямую не заключил контракт с производителем вакцины Serum, Степанов заявил, что контракт и так заключен напрямую. Компания "ГРЕЙС ОФ ГОД" уполномочена производителем вакцины представлять ее интересы в Украине. Получателем вакцины в Украине является "Укрмедпостач", а поставщиком — Serum Institute.

"Та компания, о который вы говорите, это компания, которая была уполномочена институтом Серума, в связи с тем, что компания не имеет своего представительства в Украине, они уполномочили компанию ("ГРЕЙС ОФ ГОД" — Фокус) передать документы на регистрацию. Эта компания фигурирует в соответствующих документах про регистрацию", — заявляет Степанов.

На замечание о том, что известный мировой производитель вакцины использует недавно появившуюся компанию, Степанов заявил, что Министерство на это не влияет.

"Министерство охраны здоровья не имеет к этому никакого отношения. У нас есть договор с Crowned Agency, которые уполномочены правительством на закупку вакцины. … Есть какая-то фейковая информация, что есть компания, что через нее переводят какие-то средства. Ну это абсурд, просто абсурд", — говорит Степанов.

По его словам, Минздрав не касается вопроса того, через какую компанию производитель вакцины зарегистрировал вакцину в Украине. Производитель CoviShield мог зарегистрировать дочернюю компанию в Украине, а мог и обратиться к любой другой компании, которая представляла бы их интересы.

Напомним, сегодня стало известно, что компания, через которую зарегистрировали индийскую вакцину, была создана 3 месяца назад. Ее уставной капитал составляет 28 тысяч гривен, а среди видов деятельности также указана торговля овощами, мясом и другими товарами.

Напомним, Украина купила у Индии 500 тысяч доз вакцины CoviShield, которая производится по лицензии британской AstraZeneca. Ею уже начали вакцинацию в украинских городах. Также вакцину получили врачи в зоне ООС.