"Це абсурд", — Степанов про реєстрацію CoviShield через нібито компанію-прокладку

За словами міністра, виробник вакцини уповноважив компанію представляти свої інтереси в Україні.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав інформацію про реєстрацію індійської вакцини CoviShield через компанію-прокладку в Україні неправдою. Про це він заявив в ефірі "Право на владу".

Відповідаючи на запитання ведучої, чому МОЗ безпосередньо не уклав контракт з виробником вакцини Serum, Степанов заявив, що контракт і так укладений безпосередньо. Компанія "ГРЕЙС ОФ РІК" уповноважена виробником вакцини представляти її інтереси в Україні. Одержувачем вакцини в Україні є "Укрмедпостач", а постачальником — Serum Institute.

"Та компанія, про яку ви говорите, це компанія, яка була уповноважена інститутом Серума, через те, що компанія не має свого представництва в Україні, вони уповноважили компанію ("ГРЕЙС ОФ РІК" — Фокус) передати документи на реєстрацію. Ця компанія фігурує у відповідних документах про реєстрацію", — заявляє Степанов.

На зауваження про те, що відомий світовий виробник вакцини використовує компанію, яка недавно виникла, Степанов заявив, що Міністерство на це не впливає.

"Міністерство охорони здоров'я не має до цього ніякого відношення. У нас є договір з Crowned Agency, які уповноважені урядом на закупівлю вакцини. ...Є якась фейкова інформація, що є компанія, що через неї переводять якісь кошти. Ну це абсурд, просто абсурд", — говорить Степанов.

За його словами, Міністерства охорони здоров'я не стосується питання того, через яку компанію виробник вакцини зареєстрував вакцину в Україні. Виробник CoviShield міг зареєструвати дочірню компанію в Україні, а міг і звернутися до будь-якої іншої компанії, яка представляла б їх інтереси.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що компанія, через яку зареєстрували індійську вакцину, була створена 3 місяці тому. Її статутний капітал складає 28 тисяч гривень, а серед видів діяльності також вказана торгівля овочами, м'ясом та іншими товарами.

Нагадаємо, Україна купила у Індії 500 тисяч доз вакцини CoviShield, яка виробляється за ліцензією британської AstraZeneca. Нею вже почали вакцинацію в українських містах. Також вакцину отримали лікарі в зоні ООС.