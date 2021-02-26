Статистика коронавируса на 26 февраля: 2 806 новых случаев госпитализации (инфографика)

За прошедшие сутки количество занятых коек для COVID-больных увеличилось на 815.

Согласно данным, опубликованным на сайте Министерства здравоохранения, на вечер пятницы, 26 февраля, в Украине занято 22 936 койкоместо из имеющихся 69 167 (33,16%). За сутки показатель увеличился на 815 мест, поскольку вчера, 25 февраля, в больницах находился 22 121 пациент с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него.

По состоянию на 19:00 сегодняшнего дня количество госпитализаций с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 в Украине составило 2 806 человек. При этом количество выписанных за сутки таких пациентов составило 1 910.

По инфрмации Минздрава, хуже всего ситуация в Ивано-Франковской области. По состоянию на вечер 26 февраля там заполнено 80,22% коек (вчера там было заполнено 78,22% коек). На втором месте — Закарпатская область, там занято 70,81% койкомест (вчера — 70,96%), на третьем — Черновицкая с 59,30% (вчера — 59,87%).

Блогер Евгений Истребин, который анализирует данные Минздрава и лабцентров, опубликовал на своей странице в Facebook инфографики с динамикой заполнения койкомест для COVID-больных в Украине.

[ + – ] Недельная средняя темпов заполнения койкомест Фото: Евгений Истребин / Facebook [ + – ] Количество госпитализаций в Украине с 1 сентября по 26 февраля Фото: Евгений Истребин / Facebook

По подсчетам блогера, недельная средняя по заполнению койкомест составила 529. Истребин отметил, что эта скорость уже якобы превышает скорость первой волны коронавируса в Украине.

"До выхода на пик первой волны Украине осталось 12 дней, Киеву 14 дней. Особенно увеличилась скорость в Киеве. За сутки 107 койкоместа заполнили, недельная скорость поднялась до 63 койки в день. Показатели заполнения ШВЛ практически достигли максимума первой волны", — написал Истребин.

Согласно данным Минздрава и СНБО, за 25 февраля в Украине зафиксировали 8 003 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Летальных исходов 146. Госпитализировали 2 767 человек, а количество занятых койкомест увеличилось на 650.

Напомним, 24 февраля в Украине началась вакцинация от коронавируса. Вице-премьер-министр и министр цифровых трансформаций Украины Михаил Федоров заявил, что с 1 марта на вакцинацию можно будет записываться через приложение и сайт "Дія".