Статистика коронавірусу станом на 26 лютого: 2 806 нових випадків госпіталізації (інфографіка)

За минулу добу кількість зайнятих ліжок для COVID-хворих збільшилася на 815.

Згідно з даними, опублікованими на сайті Міністерства охорони здоровʼя, на вечір пʼятниці, 26 лютого, в Україні зайнято 22 936 ліжко-місць з наявних 69 167 (33,16%). За добу показник збільшився на 815 місць, оскільки вчора, 25 лютого, у лікарнях перебував 22 121 пацієнт із підтвердженим COVID-19 або підозрою на нього.

Станом на 19:00 сьогоднішнього дня кількість госпіталізацій з підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19 в Україні склала 2 806 осіб. При цьому кількість виписаних за добу таких пацієнтів склала 1 910.

За інфрмацією МОЗ, найгірша ситуація в Івано-Франківській області. Станом на вечір 26 лютого там заповнені 80,22% ліжок (вчора там було заповнені 78,22% ліжок). На другому місці — Закарпатська область, там зайняті 70,81% ліжкомісць (вчора — 70,96%), на третьому — Чернівецька 59,30% (вчора — 59,87%).

Блогер Євген Істребін, який аналізує дані МОЗ і лабцентрів, опублікував на своїй сторінці у Facebook інфографіки з динамікою заповнення ліжко-місць для COVID-хворих в Україні.

[ + – ] Тижневий середній темпів заповнення ліжко-місць Фото: Евгений Истребин / Facebook [ + – ] Кількість госпіталізацій в Україні з 1 вересня по 26 лютого Фото: Евгений Истребин / Facebook

За підрахунками блогера, тижневий середній щодо заповнення ліжко-місць склав 529. Істребін зазначив, що ця швидкість вже нібито перевищує швидкість першої хвилі коронавірусу в Україні.

"До виходу на пік першої хвилі Україні залишилося 12 днів, Києву — 14 днів. Особливо збільшилася швидкість в Києві. За добу 107 ліжко-місць заповнили, тижнева швидкість піднялася до 63 ліжок на день. Показники заповнення ШВЛ практично досягли максимуму першої хвилі", — написав Істребін.

Згідно з даними МОЗ та РНБО, за 25 лютого в Україні зафіксували 8 003 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Летальних випадків — 146. Госпіталізовано 2 767 осіб, а кількість зайнятих ліжко-місць збільшилася на 650.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні почалася вакцинація від коронавірусу. Віце-премʼєр-міністр і міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що з 1 березня на вакцинацію можна буде записуватися через додаток і сайт "Дія".