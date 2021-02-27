Статистика коронавируса на 27 февраля: 8 172 новых случаев заболевания

За сутки госпитализированы 2 806 человек

В Украине с начала зафиксировано 1 342 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост за 27 февраля составил 8 172, госпитализаций за сутки – более 2,8 тысяч.

Об этом сообщает в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"8172 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 февраля 2021 года. В частности, заболели 519 детей и 292 медработники", — написал Максим Степанов.

За минувшие сутки:

госпитализированы – 2 806 человек;

летальных случаев – 151;

выздоровели – 4 766 человек;

Осуществлено тестирований за сутки – 78 040 (в том числе методом ПЦР – 35 714, методом ИФА – 16 990, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 25 336).

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1 342 016 человек;

выздоровели – 1 168 321 человек;

летальных исходов – 25 893;

проведено ПЦР-тестов – 6 881 688.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (892), Львовской (696), Винницкой (694), Черновицкой (670) и Закарпатской (621) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 580 случаев;

Винницкая область – 694 случая;

Волынская область – 182 случая;

Днепропетровская область – 323 случая;

Донецкая область – 167 случаев;

Житомирская область – 506 случаев;

Закарпатская область – 621 случай;

Запорожская область – 166 случаев;

Ивано-Франковская область – 892 случая;

Киевская область – 447 случаев;

Кировоградская область – 63 случая;

Луганская область – 33 случая;

Львовская область – 696 случаев;

Николаевская область – 219 случаев;

Одесская область – 263 случая;

Полтавская область – 151 случай;

Ровенская область – 142 случая;

Сумская область – 120 случаев;

Тернопольская область – 247 случаев;

Харьковская область – 402 случая;

Херсонская область – 43 случая;

Хмельницкая область – 272 случая;

Черкасская область – 116 случаев;

Черновицкая область – 670 случаев;

Черниговская область – 157 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 1713 человек. Всего в Украине 3051 вакцинированный.

По данным Коронавирус Инфо, больше всего прививок за сутки сделали в Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях.

По регионам ситуация выглядит так:

Винницкая область – 50 прививок;

Волынская область – 74 прививок;

Днепропетровская область – 140 прививок;

Донецкая область – 110 прививок;

Житомирская область – 52 прививок;

Закарпатская область – 34 прививок;

Запорожская область – 47 прививок;

Ивано-Франковская область – 20 прививок;

Киевская область – 60 прививок;

Кировоградская область – 66 прививок;

Луганская область – 30 прививок;

Львовская область – 80 прививок;

Николаевская область – 170 прививок;

Одесская область – 70 прививок;

Полтавская область – 100 прививок;

Ровенская область – 70 прививок;

Сумская область – 70 прививок;

Тернопольская область – 60 прививок;

Харьковская область – 60 прививок;

Херсонская область – 50 прививок;

Хмельницкая область – 50 прививок;

Черкасская область – 100 прививок;

Черновицкая область – 60 прививок;

Черниговская область – 60 прививок;

г. Киев – 30 прививок.

На вечер пятницы, 26 февраля, в Украине было занято 22 936 койкоместо из имеющихся 69 167 (33,16%). За сутки показатель увеличился на 815 мест, поскольку 25 февраля в больницах находился 22 121 пациент с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него.

По состоянию на 19:00 вчерашнего дня, количество госпитализаций с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 в Украине составило 2 806 человек. При этом количество выписанных за сутки таких пациентов составило 1 910.

По информации Минздрава, хуже всего ситуация в Ивано-Франковской области. По состоянию на вечер пятницы там было заполнено 80,22% коек (в четверг, 25 февраля, было заполнено 78,22% коек). На втором месте – Закарпатская область, там занято 70,81% койкомест (четверг – 70,96%), на третьем – Черновицкая с 59,30% (четверг – 59,87%).

Напомним, в Ивано-Франковской области начали работу 16 карантинных контрольно-пропускных пунктов. Подчеркивается, что работники полиции не ограничивают и не препятствуют движению транспорта, а осуществляют контроль.

Вспышка коронавируса в Ивано-Франковской области была зафиксирована в начале прошлой недели. В регион был направлен главный санврач Виктор Ляшко. Местные власти приняли решение об ужесточении карантина с 22 февраля. В области временно закроют кинотеатры, спортзалы, а школьников 5-11 классов переведут на дистанционку.

Из-за вспышки коронавируса в Ивано-Франковской области и заполненности больниц в регион был доставлен мобильный госпиталь. В некоторых населенных пунктах Прикарпатья занято более 90% ковидных коек. Из-за сложившейся ситуации мэр Львова заявил о готовности принять 100 пациентов с коронавирусом во Львове.