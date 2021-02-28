Статистика коронавируса на 28 февраля: госпитализировано более 3 тысяч человек
Наибольшее количество подтвержденных случаев в Ивано-Франковской (734), Винницкой (558), Житомирской (528), Закарпатской (423) и Черновицкой (411) областях.
В Украине за прошедшие сутки было зафиксировано 5833 случая заболевания коронавирусной болезни. Среди заболевших 795 детей и 146 медицинских работников. Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.
За минувшие сутки:
- госпитализированы – 3218 человек;
- летальных случаев – 89;
- выздоровели – 1702 человека;
За все время пандемии в Украине зафиксировано 1 347 849 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 1 170 023 человека выздоровели, а 25 982 случая оказались летальными. Проведено 6 906 176 ПЦР тестов.
За минувшие сутки было проведено 47 811 тестирований в (том числе методом ПЦР — 24 491, методом ИФА — 5126, исследований экспресс-тестами на антиген — 18 194).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 208 случаев;
- Винницкая область – 558 случаев;
- Волынская область – 94 случая;
- Днепропетровская область – 344 случая;
- Донецкая область – 164 случая;
- Житомирская область – 528 случаев;
- Закарпатская область – 423 случая;
- Запорожская область – 98 случаев;
- Ивано-Франковская область – 734 случая;
- Киевская область – 351 случай;
- Кировоградская область – 30 случаев;
- Луганская область – 17 случаев;
- Львовская область – 399 случаев;
- Николаевская область – 149 случаев;
- Одесская область – 144 случая;
- Полтавская область – 58 случаев;
- Ровенская область – 120 случаев;
- Сумская область – 125 случая;
- Тернопольская область – 218 случаев;
- Харьковская область – 276 случаев;
- Херсонская область – 36 случаев;
- Хмельницкая область – 237 случаев;
- Черкасская область – 51 случай;
- Черновицкая область – 411 случаев;
- Черниговская область – 60 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По данным Коронавирус Инфо, прививки прошлые сутки делали лишь в трех областях — Донецкой (50), Луганской (20) и Херсонской (20 вакцинирований) областях.
На вечер субботы, 27 февраля, в Украине было занято 23 065 койкомест из имеющихся 69 299 (33,28%). За сутки показатель увеличился на 155 мест: накануне, 26 февраля, в больницах находилось 22 910 пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него.
По состоянию на 20.00 27 февраля число госпитализаций пациентов с подозрением на COVID-19 или с уже подтвержденным заболеванием составило 3 214 человека, в то же время выписали 3 021 человека.
По данным Минздрава, хуже всего ситуация по-прежнему обстоит в Ивано-Франковской области. По состоянию на вечер 27 февраля там заполнено 80,58% коек с больными COVID-19 (накануне было 80,22%). На втором месте – Закарпатская область 70,31% заполненных коек против 70,81% накануне, на третьем – Черновицкая область с 58,45% заполненными койками против 59,30% накануне.
Напомним, в Ивано-Франковской области начали работу 16 КПП из-за красной зоны карантина. Но полиция не ограничивает и не препятствует движению транспорта.
Украина купила у Индии 500 тысяч доз вакцины CoviShield, которая производится по лицензии британской AstraZeneca. Ею уже начали вакцинацию в украинских городах. Также с 24 февраля вакцину начали получать врачи в зоне ООС.