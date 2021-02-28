Статистика коронавируса на 28 февраля: госпитализировано более 3 тысяч человек

Наибольшее количество подтвержденных случаев в Ивано-Франковской (734), Винницкой (558), Житомирской (528), Закарпатской (423) и Черновицкой (411) областях.

В Украине за прошедшие сутки было зафиксировано 5833 случая заболевания коронавирусной болезни. Среди заболевших 795 детей и 146 медицинских работников. Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

За минувшие сутки:

госпитализированы – 3218 человек;

летальных случаев – 89;

выздоровели – 1702 человека;

За все время пандемии в Украине зафиксировано 1 347 849 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 1 170 023 человека выздоровели, а 25 982 случая оказались летальными. Проведено 6 906 176 ПЦР тестов.

За минувшие сутки было проведено 47 811 тестирований в (том числе методом ПЦР — 24 491, методом ИФА — 5126, исследований экспресс-тестами на антиген — 18 194).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 208 случаев;

Винницкая область – 558 случаев;

Волынская область – 94 случая;

Днепропетровская область – 344 случая;

Донецкая область – 164 случая;

Житомирская область – 528 случаев;

Закарпатская область – 423 случая;

Запорожская область – 98 случаев;

Ивано-Франковская область – 734 случая;

Киевская область – 351 случай;

Кировоградская область – 30 случаев;

Луганская область – 17 случаев;

Львовская область – 399 случаев;

Николаевская область – 149 случаев;

Одесская область – 144 случая;

Полтавская область – 58 случаев;

Ровенская область – 120 случаев;

Сумская область – 125 случая;

Тернопольская область – 218 случаев;

Харьковская область – 276 случаев;

Херсонская область – 36 случаев;

Хмельницкая область – 237 случаев;

Черкасская область – 51 случай;

Черновицкая область – 411 случаев;

Черниговская область – 60 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным Коронавирус Инфо, прививки прошлые сутки делали лишь в трех областях — Донецкой (50), Луганской (20) и Херсонской (20 вакцинирований) областях.

На вечер субботы, 27 февраля, в Украине было занято 23 065 койкомест из имеющихся 69 299 (33,28%). За сутки показатель увеличился на 155 мест: накануне, 26 февраля, в больницах находилось 22 910 пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него.

По состоянию на 20.00 27 февраля число госпитализаций пациентов с подозрением на COVID-19 или с уже подтвержденным заболеванием составило 3 214 человека, в то же время выписали 3 021 человека.

По данным Минздрава, хуже всего ситуация по-прежнему обстоит в Ивано-Франковской области. По состоянию на вечер 27 февраля там заполнено 80,58% коек с больными COVID-19 (накануне было 80,22%). На втором месте – Закарпатская область 70,31% заполненных коек против 70,81% накануне, на третьем – Черновицкая область с 58,45% заполненными койками против 59,30% накануне.

Напомним, в Ивано-Франковской области начали работу 16 КПП из-за красной зоны карантина. Но полиция не ограничивает и не препятствует движению транспорта.

Украина купила у Индии 500 тысяч доз вакцины CoviShield, которая производится по лицензии британской AstraZeneca. Ею уже начали вакцинацию в украинских городах. Также с 24 февраля вакцину начали получать врачи в зоне ООС.