Статистика коронавірусу на 28 лютого: госпіталізовано понад 3 тисячі осіб

Найбільша кількість підтверджених випадків в Івано-Франківській (734), Вінницькій (558), Житомирській (528), Закарпатській (423) та Чернівецькій (411) областях.

В Україні за минулу добу було зафіксовано 5833 випадки захворювання коронавірусної хвороби. Серед захворілих 795 дітей і 146 медичних працівників. Про це повідомляє міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у Facebook.

За минулу добу:

госпіталізовані — 3218 осіб;

летальних випадків — 89;

одужали — 1702 людини;

За весь час пандемії в Україні зафіксовано 1 347 849 випадків коронавірусной хвороби COVID-19, 1 170 023 людини одужали, а 25 982 випадки виявилися летальними. Проведено 6 906 176 ПЛР тестів.

За минулу добу було проведено 47 811 тестувань в (зокрема методом ПЛР — 24 491, методом ІФА — 5126, досліджень швидкими тестами на антиген — 18 194).

Кількість захворювань в регіонах на добу:

м Київ — 208 випадків;

Вінницька область — 558 випадків;

Волинська область — 94 випадки;

Дніпропетровська область — 344 випадки;

Донецька область — 164 випадки;

Житомирська область — 528 випадків;

Закарпатська область — 423 випадки;

Запорізька область — 98 випадків;

Івано-Франківська область — 734 випадки;

Київська область — 351 випадок;

Кіровоградська область — 30 випадків;

Луганська область — 17 випадків;

Львівська область — 399 випадків;

Миколаївська область — 149 випадків;

Одеська область — 144 випадки;

Полтавська область — 58 випадків;

Рівненська область — 120 випадків;

Сумська область — 125 випадки;

Тернопільська область — 218 випадків;

Харківська область — 276 випадків;

Херсонська область — 36 випадків;

Хмельницька область — 237 випадків;

Черкаська область — 51 випадок;

Чернівецька область — 411 випадків;

Чернігівська область — 60 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

За даними Коронавірус Інфо, щеплення минулу добу робили лише в трьох областях — Донецькій (50), Луганської (20) та Херсонській (20 вакцинацій) областях.

На вечір суботи, 27 лютого, в Україні було зайнято 23 065 ліжкомісць з наявних 69 299 (33,28%). За добу показник збільшився на 155 місць: напередодні, 26 лютого, в лікарнях перебували 22 910 пацієнтів з підтвердженим COVID-19 або підозрою на нього.

Станом на 20.00 27 лютого число госпіталізацій пацієнтів з підозрою на COVID-19 або з вже підтвердженим захворюванням склало 3 214 людини, водночас виписали 3 021 людини.

За даними Міністерства охорони здоров'я, найгірша ситуація, як і раніше в Івано-Франківській області. Станом на вечір 27 лютого там зайнято 80,58% ліжок з хворими COVID-19 (напередодні було 80,22%). На другому місці — Закарпатська область 70,31% заповнених ліжок проти 70,81% напередодні, на третьому — Чернівецька область з 58,45% заповненими ліжками проти 59,30% напередодні.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області почали роботу 16 КПП через червону зону карантину. Але поліція не обмежує і не перешкоджає руху транспорту.

Україна купила у Індії 500 тисяч доз вакцини CoviShield, яка виробляється за ліцензією британської AstraZeneca. Нею вже почали вакцинацію в українських містах. Також з 24 лютого вакцину почали отримувати лікарі в зоні ООС.