"Пару слов на восточно-украинском", - депутат в Днепре отказался говорить на украинском (видео)

Фразу о "восточно-украинском" языке депутаты встретили аплодисментами и смехом.

Депутат Днепропетровского областного совета на заседании 26 февраля отказался говорить на украинском языке, перейдя на русский. Об этом сообщает ТСН.

Свое выступление депутат начал с приветствия на украинском языке, после чего перешел на "восточно-украинский", именно так депутат назвал русский язык. Сообщается, что заявление сделал депутат от "ОПЗЖ" Геннадий Гуфман. Депутаты встретили его фразу со смехом и аплодисментами.

"Доброго дня, шановні колеги. Если можно, я буквально пару слов на восточно-украинском. Я рассматривал заседание сессии областного совета как место, где решается действительно хозяйственные вопросы и проблемы, которые беспокоят жителей нашей области" — заявил чиновник.

Напомним, ранее депутат от ОПЗЖ в Николаеве отказался выступать на украинском языке назвав закон о языке "дебильным законом". Ранее этот же депутат Максим Неквенчанный поругался с коллегой по партии во время заседании комиссии по этике. Это уже не первый раз, когда депутаты в Николаеве отказываются переходить на государственный язык. На сессии, которая состоялась 2 февраля, депутаты фракции ОПЗЖ Владислав Чайка и Александр Медведев принципиально отказались выступать на украинском языке и говорили на русском. Просьбу перейти на государственный язык те проигнорировали, потому мэра города Александр Сенкевич решил синхронно переводить их слова.