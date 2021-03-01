"Кілька слів східноукраїнською", — депутат у Дніпрі відмовився розмовляти українською мовою (відео)

Фразу про "східно-українську" мову депутати зустріли оплесками і сміхом.

Депутат Дніпропетровської обласної ради на засіданні 26 лютого відмовився говорити українською мовою, перейшовши на російську. Про це повідомляє ТСН.

Свій виступ депутат почав з привітання українською мовою, після чого перейшов на "східноукраїнську", саме так депутат назвав російську мову. Повідомляється, що заяву зробив депутат від "ОПЗЖ" Геннадій Гуфман. Депутати зустріли його фразу зі сміхом і оплесками.

"Доброго дня, шановні колеги. Якщо можна, я буквально кілька слів східноукраїнською. Я розглядав засідання сесії обласної ради як місце, де вирішується дійсно господарські питання і проблеми, які турбують жителів нашої області" — заявив чиновник.

Нагадаємо: раніше депутат від ОПЗЖ в Миколаєві відмовився виступати українською мовою назвавши закон про мову "дебільним законом". Раніше цей же депутат Максим Невінчаний посварився з колегою по партії під час засіданні комісії з етики. Це вже не перший раз, коли депутати в Миколаєві відмовляються переходити на державну мову. На сесії, яка відбулася 2 лютого, депутати фракції ОПЗЖ Владислав Чайка та Олександр Медведєв принципово відмовилися виступати українською мовою і говорили російською. Прохання перейти на державну мову ті проігнорували, тому мер міста Олександр Сенкевич вирішив синхронно перекладати їхні слова.