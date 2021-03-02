Украина использует ту же вакцину, что ЕС и Канада, – Степанов

Канада на днях получит первые 500 тысяч доз вакцины из Индии, а общий объем ее заказа составляет 2 млн доз.

"Украина обеспечена качественной и эффективной вакциной против COVID-19 Oxford / AstraZeneca (CoviShield), – сказал министр здравоохранения Максим Степанов. – Сегодня такую ​​же вакцину используют во многих странах мира: Австралии, Южной Корее, Канаде и странах ЕС".

Также он призвал не верить словам о том, что эту вакцину нельзя использовать для лиц старше 65 лет. "В Общественном здравоохранении Великобритании обнаружили высокую, более 80% эффективность этой вакцины в предотвращении госпитализаций лиц старше 70 лет. Поэтому не верьте заявлениям тех, кто хочет сорвать кампанию вакцинации и лишить украинцев защиты от болезни", – отметил министр.

Проблемы, возникшие в январе с поставками вакцины AstraZeneca с европейских предприятий (в Бельгии и Нидерландах), заставили правительство Канады обратиться к властям Индии, пишет Reuters. В стране была срочно одобрена индийская версия вакцины. Первые 500 тыс. доз должны прибыть в Канаду уже 3 марта. С момента принятия решения о закупках в Индии и до первой поставки прошло шесть недель – специалисты называют этот срок очень коротким.

Одним из факторов, почему это стало возможным, является то, что год назад инспекторы Министерства здравоохранения Канады посетили завод Serum Institute (тогда решался вопрос о поставках другой вакцины), поэтому сейчас канадцы инспекцию не проводили. К тому же инспекцию производственных операций Serum Institute в феврале провели специалисты из Великобритании. А регулирующие органы Великобритании и Канады имеют соглашение о взаимном признании, которое делает эквивалентными их разрешения на производственные площадки.

Напомним, регулирующий орган ЕС по лекарственным средствам одобрил вакцину AstraZeneca для всех взрослых, но каждая страна Евросоюза должна сама определиться с ее использованием. В начале февраля Французское управление здравоохранения заявило, что AstraZeneca не следует вводить людям в возрасте более 65 лет, так как пока недостаточно данных о ее эффективности. Германия и Австрия уже рекомендовали не прививать людей старше 65-ти вакциной AstraZeneca, а в Бельгии и Италии одобрили ее только для людей до 55 лет.

Глава Минздрава Украины 1 марта получил дозу вакцины Oxford/AstraZeneca, которая производится на мощностях Serum Institute в Индии и имеет локальное (торговое) название Covishield. Как заявил Степанов, он не жалуется на здоровье и не испытывает никаких побочных эффектов.

Президент Владимир Зеленский 2 марта вакцинировался от коронавируса. "Сделана вакцинация против COVID-19. Сделал это на передовой с нашими солдатами в качестве главнокомандующего. Тот же Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии, который был доставлен первым в Украину и принят миллионами людей в мире. Вакцина позволит нам снова жить без ограничений", — написал Зеленский.