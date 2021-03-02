Україна використовує ту ж вакцину, що ЄС і Канада, — Степанов

Канада днями отримає перші 500 тисяч доз вакцини з Індії, а загальний обсяг її замовлення становить 2 млн доз.

"Україна забезпечена якісною та ефективною вакциною проти COVID-19 Oxford/AstraZeneca (CoviShield), — сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов. — Сьогодні таку ж вакцину використовують у багатьох країнах світу: Австралії, Південній Кореї, Канаді та країнах ЄС".

Також він закликав не вірити словам про те, що цю вакцину можна використовувати для осіб старше 65 років. "У Громадській охороні здоров'я Великобританії виявили високу, більш 80% ефективність цієї вакцини в запобіганні госпіталізацій осіб старше 70 років. Тому не вірте заявам тих, хто хоче зірвати кампанію вакцинації та позбавити українців захисту від хвороби", — зазначив міністр.

Проблеми, що виникли в січні з поставками вакцини AstraZeneca з європейських підприємств (у Бельгії та Нідерландах), змусили уряд Канади звернутися до влади Індії, пише Reuters. У країні була терміново схвалена індійська версія вакцини. Перші 500 тис. доз повинні прибути в Канаду вже 3 березня. З моменту ухвалення рішення про закупівлі в Індії і до першої поставки минуло шість тижнів — фахівці називають цей термін дуже коротким.

Одним із факторів, чому це стало можливим, є те, що рік тому інспектори Міністерства охорони здоров'я Канади відвідали завод Serum Institute (тоді вирішувалося питання про постачання іншої вакцини), тому зараз канадці інспекції не проводили. До того ж інспекцію виробничих операцій Serum Institute в лютому провели фахівці з Великобританії. А керівні органи Великобританії та Канади мають угоду про взаємне визнання, яке робить еквівалентними їх дозволу на виробничі майданчики.

Нагадаємо, керівний орган ЄС із лікарських засобів схвалив вакцину AstraZeneca для всіх дорослих, але кожна країна Євросоюзу повинна сама визначитися з її використанням. На початку лютого Французьке управління охорони здоров'я заявило, що AstraZeneca не слід вводити людям віком понад 65 років, оскільки поки недостатньо даних про її ефективність. Німеччина й Австрія вже не рекомендували робити щеплення людей старше 65-ти вакциною AstraZeneca, а в Бельгії та Італії схвалили її тільки для людей до 55 років.

Глава МОЗ України від 1 березня отримав дозу вакцини Oxford/AstraZeneca, яка виготовляється на потужностях Serum Institute в Індії і має локальну (торгову) назву Covishield. Як заявив Степанов, він не скаржиться на здоров'я і не відчуває жодних побічних ефектів.

Президент Володимир Зеленський 2 березня вакцинувався від коронавірусу. "Зроблена вакцинація проти COVID-19. Зробив це на передовій з нашими солдатами як головнокомандувач. Той же Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії, який був доставлений першим в Україні і яким вакцинувалися мільйони людей в світі. Вакцина дозволить нам знову жити без обмежень", — написав Зеленський.