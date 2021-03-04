Подавляющее большинство военных в зоне ООС решили не делать прививку от COVID-19

Из 40 тысяч военнослужащих, которые служат на Донбассе, согласие дали лишь 7 тысяч.

Получить прививку от коронавируса согласились лишь 17,5% военнослужащих, находящихся в зоне ООС. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила главный эпидемиолог Вооруженных сил Украины Николай Олим.

Так, среди 40 тысяч военнослужащих лишь 7 тысяч дали согласие на прививку. Олим связал низкую популярность вакцины среди военных с "политизацией вакцинальной кампании".

При этом по состоянию на 4 марта в составе Объединенных сил в зоне ООС прививку сделали уже 772 человека.

"В настоящее время 884 человека вакцинированы, из них в зоне ООС вакцинированы 772 человека — это 12% из тех 7 тысяч человек, которые дали согласие на вакцинацию", — рассказал Олим.

Первые прививки военным врачам в зоне ООС сделали 25 февраля. Уже на следующий день бригады начали выезжать к различным подразделениям, чтобы делать прививки непосредственно военнослужащим.

Прививают врачей вакциной CoviShield от производителя Serum Institute India.

3 февраля 2021 года в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Речь идет о 500 тысячах доз вакцины CovidShield. Первые партии вакцины 24 февраля, в 7:00 отправились в регионы. Первым, кто получил укол вакцины, стал врач-реаниматолог из Черкасс.

Фокус разбирался, что известно о вакцине CoviShield. Она производится в Индии по лицензии Oxford-AstraZeneca и была разработана в Великобритании. Индия уже давно является центром производства вакцин: она производит 60% вакцин в мире и на территории страны работают полдюжины крупных фармацевтических производителей. Некоторые из первых доз CoviShield уже отправлены в Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянму и Сейшельские острова. Но группа по защите прав пациентов All India Drug Action Network заявляет, что одобрение CoviShield было поспешным, поскольку производитель не завершил "промежуточное исследование" в Индии.