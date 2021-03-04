Більшість військових в зоні ООС вирішили не робити щеплення від COVID-19

З 40 тисяч військовослужбовців, які служать на Донбасі, згоду дали лише 7 тисяч.

Отримати щеплення від коронавірусу погодилися лише 17,5% військовослужбовців, які перебувають в зоні ООС. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив головний епідеміолог Збройних сил України Микола Олим.

Так, серед 40 тисяч військовослужбовців лише 7 тисяч дали згоду на щеплення. Олим повʼязав низьку популярність вакцини серед військових з "політизацією вакцинальної кампанії".

При цьому станом на 4 березня у складі Обʼєднаних сил в зоні ООС щеплення зробили вже 772 людини.

"Зараз вже 884 людини вакциновані, з них в зоні ООС вакциновані 772 людини — це 12% з тих 7 тисяч осіб, які дали згоду на вакцинацію", — розповів Олим.

Перші щеплення військовим лікарям в зоні ООС зробили 25 лютого. Вже наступного дня бригади почали виїжджати до різних підрозділів, щоб робити щеплення безпосередньо військовослужбовцям.

Прищеплюють лікарів вакциною CoviShield від виробника Serum Institute India.

3 лютого 2021 року в Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу. Йдеться про 500 тисяч доз вакцини CovidShield. Перші партії вакцини 24 лютого, о 7:00 вирушили в регіони. Першим, хто отримав укол вакцини, став лікар-реаніматолог з Черкас.

Фокус розбирався, що відомо про вакцину CoviShield. Вона виробляється в Індії за ліцензією Oxford-AstraZeneca і була розроблена у Великобританії. Індія вже давно є центром виробництва вакцин: вона виробляє 60% вакцин в світі і на території країни працюють півдюжини великих фармацевтичних виробників. Деякі з перших доз CoviShield вже відправлені в Бутан, Мальдіви, Бангладеш, Непал, Мʼянму і Сейшельські острови. Але група із захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network заявляє, що схвалення CoviShield було поспішним, оскільки виробник не завершив "проміжні дослідження" в Індії.