Статистика коронавируса на 8 марта: число новых случаев снизилось до 5 тысяч

Большинство случаев COVID-19 зафиксировано в Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях.

За прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 5 572 новых случая коронавируса. Статистику опубликовал глава Минздрава Максим Степанов в Facebook.

Среди заболевших за последние сутки 309 детей и 123 медработника. Отметим, что по состоянию на 7 марта, в стране было зафиксировано 7167 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в Украине:

госпитализированы – 2136 человек;

летальных случаев – 106;

выздоровели – 1734 человека.

Осуществлено тестирований за сутки — 23 227 (в том числе методом ПЦР — 15115, методом ИФА — 2011, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 6101).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 1 406 800 человек;

выздоровели — 1 198 254 человека;

летальных исходов — 27 128;

проведения ПЦР-тестов — 7 141 341.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (578), Житомирской (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев — 286 случаев;

Винницкая область — 578 случаев;

Волынская область — 83 случая;

Днепропетровская область — 212 случаев;

Донецкая область — 92 случая;

Житомирская область — 570 случаев;

Закарпатская область — 307 случаев;

Запорожская область — 58 случаев;

Ивано-Франковская область — 508 случаев;

Киевская область — 351 случай;

Кировоградская область — 4 случая;

Луганская область — 10 случаев;

Львовская область — 507 случаев;

Николаевская область — 220 случаев;

Одесская область — 298 случаев;

Полтавская область — 94 случая;

Ровенская область — 62 случая;

Сумская область — 139 случаев;

Тернопольская область — 236 случаев;

Харьковская область — 184 случая;

Херсонская область — 34 случая;

Хмельницкая область — 166 случаев;

Черкасская область — 86 случаев;

Черновицкая область — 447 случаев;

Черниговская область — 40 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 7 марта за сутки было госпитализировано 2 136 пациента (за 6 марта эта цифра составила 3 955), а выписали 1 107 человек (за 6 марта — 3 782).

Ситуация по-прежнему тяжелая в таких регионах:

Ивано-Франковская область – заняты 81,53% койко-мест (81,90% 6 марта);

Закарпатская область – 80,79% (80,67%);

Черновицкая область – 61,10% (63,41%).

В Киеве по состоянию на вечер 7 марта заняты 50,56% коек для COVID-пациентов.

Напомним, глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюгге сообщил, что окончания пандемии коронавируса следует ожидать в начале 2022 года. На его взгляд, в течение текущего года пандемия сохранится, но ситуация будет предсказуемой и управляемой, в отличие от ситуации в 2020 году, которую Клюгге охарактеризовал как "terra incognita, научную и политическую тьму".