Статистика коронавируса на 8 марта: число новых случаев снизилось до 5 тысяч
Большинство случаев COVID-19 зафиксировано в Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях.
За прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 5 572 новых случая коронавируса. Статистику опубликовал глава Минздрава Максим Степанов в Facebook.
Среди заболевших за последние сутки 309 детей и 123 медработника. Отметим, что по состоянию на 7 марта, в стране было зафиксировано 7167 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
За последние сутки в Украине:
- госпитализированы – 2136 человек;
- летальных случаев – 106;
- выздоровели – 1734 человека.
Осуществлено тестирований за сутки — 23 227 (в том числе методом ПЦР — 15115, методом ИФА — 2011, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 6101).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 1 406 800 человек;
- выздоровели — 1 198 254 человека;
- летальных исходов — 27 128;
- проведения ПЦР-тестов — 7 141 341.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (578), Житомирской (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев — 286 случаев;
- Винницкая область — 578 случаев;
- Волынская область — 83 случая;
- Днепропетровская область — 212 случаев;
- Донецкая область — 92 случая;
- Житомирская область — 570 случаев;
- Закарпатская область — 307 случаев;
- Запорожская область — 58 случаев;
- Ивано-Франковская область — 508 случаев;
- Киевская область — 351 случай;
- Кировоградская область — 4 случая;
- Луганская область — 10 случаев;
- Львовская область — 507 случаев;
- Николаевская область — 220 случаев;
- Одесская область — 298 случаев;
- Полтавская область — 94 случая;
- Ровенская область — 62 случая;
- Сумская область — 139 случаев;
- Тернопольская область — 236 случаев;
- Харьковская область — 184 случая;
- Херсонская область — 34 случая;
- Хмельницкая область — 166 случаев;
- Черкасская область — 86 случаев;
- Черновицкая область — 447 случаев;
- Черниговская область — 40 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 7 марта за сутки было госпитализировано 2 136 пациента (за 6 марта эта цифра составила 3 955), а выписали 1 107 человек (за 6 марта — 3 782).
Ситуация по-прежнему тяжелая в таких регионах:
- Ивано-Франковская область – заняты 81,53% койко-мест (81,90% 6 марта);
- Закарпатская область – 80,79% (80,67%);
- Черновицкая область – 61,10% (63,41%).
В Киеве по состоянию на вечер 7 марта заняты 50,56% коек для COVID-пациентов.
Напомним, глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюгге сообщил, что окончания пандемии коронавируса следует ожидать в начале 2022 года. На его взгляд, в течение текущего года пандемия сохранится, но ситуация будет предсказуемой и управляемой, в отличие от ситуации в 2020 году, которую Клюгге охарактеризовал как "terra incognita, научную и политическую тьму".