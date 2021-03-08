Статистика коронавірусу на 8 березня: число нових випадків знизилося до 5 тисяч

Більшість випадків COVID-19 зафіксовано у Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях.

За минулу добу в Україні було зафіксовано 5 572 нових випадки коронавірусу. Статистику опублікував голова МОЗ Максим Степанов в Facebook.

Серед захворілих за останню добу 309 дітей і 123 медпрацівники. Відзначимо, що станом на 7 березня, в країні було зафіксовано 7167 нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією.

За останню добу в Україні:

госпіталізовані — 2136 осіб;

летальних випадків — 106;

одужали — 1 734 людини.

Здійснено тестувань за добу — 23 227 (в тому числі методом ПЛР — 15115, методом ІФА — 2011, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 6101).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 1 406 800 чоловік;

одужали — 1 198 254 особи;

летальних випадків — 27 128;

проведення ПЛР-тестів — 7 141 341.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано у Вінницькій (578), Житомирській (570), Івано-Франківській (508), Львівській (507) та Чернівецькій (447) областях.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

м Київ — 286 випадків;

Вінницька область — 578 випадків;

Волинська область — 83 випадки;

Дніпропетровська область — 212 випадків;

Донецька область — 92 випадки;

Житомирська область — 570 випадків;

Закарпатська область — 307 випадків;

Запорізька область — 58 випадків;

Івано-Франківська область — 508 випадків;

Київська область — 351 випадок;

Кіровоградська область — 4 випадки;

Луганська область — 10 випадків;

Львівська область — 507 випадків;

Миколаївська область — 220 випадків;

Одеська область — 298 випадків;

Полтавська область — 94 випадки;

Рівненська область — 62 випадки;

Сумська область — 139 випадків;

Тернопільська область — 236 випадків;

Харківська область — 184 випадки;

Херсонська область — 34 випадки;

Хмельницька область — 166 випадків;

Черкаська область — 86 випадків;

Чернівецька область — 447 випадків;

Чернігівська область — 40 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Раніше повідомлялося, що за станом на 7 березня за добу було госпіталізовано 2 136 пацієнта (за 6 березня ця цифра склала 3 955 ), а виписали 1 107 осіб (за 6 березня — 3 782).

Ситуація, як і раніше важка в таких регіонах:

Івано-Франківська область — зайняті 81,53% ліжко-місць (81,90% 6 березня);

Закарпатська область — 80,79% (80,67%);

Чернівецька область — 61,10% (63,41%).

У Києві станом на вечір 7 березня зайняті 50,56% ліжок для COVID-пацієнтів.

Нагадаємо, глава Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) Ханс Клюгге повідомив, що закінчення пандемії коронавірусу слід очікувати на початку 2022 року. На його погляд, протягом поточного року пандемія збережеться, але ситуація буде передбачуваною і керованою, на відміну від ситуації у 2020 році, яку Клюгге охарактеризував як "terra incognita, наукову і політичну темряву".