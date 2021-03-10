На Закарпатье зафиксирована самая большая с начала пандемии суточная смертность от COVID

В области за сутки от коронавируса умерли 20 человек, всего с начала пандемии – 1 032 жителей региона

В Закарпатской области за сутки зафиксировали 20 смертей COVID-19 – это самая высокая смертность от коронавируса с начала пандемии.

Об этом в среду, 10 марта сообщает пресс-служба Закарпатская ОГА.

Согласно информации ведомства, в регионе по состоянию на сегодняшний день за минувшие сутки подтвержден коронавирус у 399 человек. Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 установлен у 44 908 закарпатцев, из которых – 3 021 медиков и 2 303 ребенка.

Общее число умерших – 1 032 человека, за минувшие сутки с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались 20 человек, что является рекордным показателем с начала пандемии.

Также сообщается, что процент загруженности коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 83%.

Ранее мы писали, что на Закарпатье прогнозируют медицинский коллапс в конце текущей недели. По словам главврача областной клинической инфекционной больницы, все палаты интенсивной терапии в больнице уже заполнены.

В свою очередь, в Минздраве рассказали о темпах вакцинации от коронавируса. Причем, за сутки с 6 по 7 марта наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (470 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (1940 прививок), наименьшая – в Закарпатской области (314 прививок).

Фокус сообщал о том, что 8 марта Закарпатскую область перевели в "красную" карантинную зону, такое решение приняли на заседании Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Минздрав опубликовал на официальном сайте такие индикаторные показатели по регионам с 3 по 5 марта:

коэффициент выявления заболевших;

уровень и динамика госпитализации;

загруженность койко-мест с кислородом;

охват тестирования.

Согласно результатам анализа, количество госпитализаций в больницах Закарпатской области уже три дня подряд превышает 90 человек на 100 тысяч населения.

Врач областной инфекционной больницы Степан Карабиньош назвал новый штамм вируса причиной резкого скачка заболеваемости в Закарпатской области. По наблюдениям врача, в первые дни после поступления пациенты чувствуют себя нормально, адекватно реагируют, но потом их состояние резко ухудшается. Это не похоже на обычное развитие заболевания.

"Сатурация падает до 68%, его переводят в реанимацию, на ИВЛ и все, люди сгорают за несколько дней", – поделился медик.