На Закарпатті зафіксована найбільша з початку пандемії добова смертність від COVID

В області за добу від коронавірусу померли 20 осіб, усього з початку пандемії — 1 032 жителів регіону.

У Закарпатській області за добу зафіксували 20 смертей COVID-19 — це найвища смертність від коронавірусу з початку пандемії.

Про це в середу, 10 березня повідомляє прес-служба Закарпатська ОДА.

Згідно з інформацією відомства, у регіоні станом на сьогоднішній день за минулу добу підтверджений коронавірус у 399 осіб. Усього з початку пандемії діагноз COVID-19 встановлений у 44 908 закарпатців, з яких — 3 021 медиків і 2 303 дитини.

Загальна кількість померлих — 1 032 осіб, за минулу добу з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 20 осіб, що є рекордним показником із початку пандемії.

Також повідомляється, що відсоток завантаженості ліжок у закладах охорони здоров'я, призначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19 — 83%.

Раніше ми писали, що на Закарпатті прогнозують медичний колапс наприкінці поточного тижня. За словами головлікаря обласної клінічної інфекційної лікарні, усі палати інтенсивної терапії в лікарні вже заповнені.

Зі свого боку, у Міністерстві охорони здоров'я розповіли про темпи вакцинації від коронавірусу. Причому, за добу із 6 по 7 березня найбільша кількість щеплених зафіксована в Донецькій області (470 щеплень), за весь період прищеплювальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (1 940 щеплень), найменша — у Закарпатській області (314 щеплень).

Фокус повідомляв про те, що 8 березня Закарпатську область перевели в "червону" карантинну зону, таке рішення ухвалили на засіданні Державної комісії з надзвичайних ситуацій.

МОЗ опублікував на офіційному сайті такі індикаторні показники за регіонами з 3 по 5 березня:

коефіцієнт виявлення хворих;

рівень і динаміка госпіталізації;

завантаженість ліжок із киснем;

охоплення тестування.

Згідно з результатами аналізу, кількість госпіталізацій в лікарнях Закарпатській області вже три дні поспіль перевищує 90 осіб на 100 тисяч населення.

Лікар обласної інфекційної лікарні Степан Карабиньош назвав новий штам вірусу причиною різкого стрибка захворюваності в Закарпатській області. За спостереженнями лікаря, у перші дні після надходження пацієнти почуваються нормально, адекватно реагують, але потім їх стан різко погіршується. Це не схоже на звичайний розвиток захворювання.

"Сатурація падає до 68%, його переводять в реанімацію, на ШВЛ і все, люди згорають за кілька днів", — поділився медик.