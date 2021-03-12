“Ну, не мерседес”. Почему индийская вакцина стала мишенью для всеобщей критики

Идею о всеобщей вакцинации украинские граждане встретили, мягко говоря, без энтузиазма. Причиной стали и откровенный скепсис врачей, и высказывания с высоких трибун.

В конце февраля в Украину привезли 500 тыс. доз долгожданной вакцины от коронавируса CoviShield — индийского аналога британской вакцины AstraZeneca. В Министерстве здравоохранения анонсировали старт иммунизации населения: сначала прививки будут делать медикам, военным, учителям, людям пожилого возраста, пациентам с хроническими заболеваниями, после — остальным.

Индийской вакцине доверились не все. Многие медики, с которых началась вакцинация, считают препарат недостаточно эффективным, поэтому прививаются неохотно. Зато власть утверждает, что CoviShield — качественный препарат. Чтобы сомнений не было, им вакцинировался даже президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Луганскую область. Напомним, что в ноябре прошлого года глава государства уже болел коронавирусом, но у него якобы выработалось недостаточно антител, поэтому он согласился привиться.

Впрочем, убедительным аргументом вакцинация президента не стала. Особенно для тех, кто внемлет словам оппозиции, которая на словах хоть и выступает за прививки, но только не CoviShield, требуя немедленных поставок вакцин от других известных производителей.

Политики против CoviShield

В гонку критических высказываний касательно индийской прививки включились все парламентские партии. Некоторые политики не стесняются в выражениях. К примеру, Петр Порошенко, пятый президент и лидер партии "Европейская солидарность", назвал CoviShield "говном". Политик сослался на мнение врачей из Прикарпатья, где, несмотря на критическую эпидситуацию, люди якобы отказываются вакцинироваться этим препаратом. По его мнению, неэффективную вакцину в Украину привезли из-за коррупции и профнепригодности власти.

"Кое-кто никак не нажрется и никак не отдохнет", — раскритиковал Порошенко халатное отношение власти к карантинным мероприятиям на лыжном курорте Буковель во время новогодних праздников, из-за чего часть Западной Украины отправилась в красную зону адаптивного карантина.

В "Евросолидарности" жесткий вердикт Порошенко не поддержали. Нардеп ЕС Алексей Гончаренко прошел первый этап вакцинации индийским препаратом CoviShield и в комментарии Фокусу всех призвал последовать его примеру.

[ + – ] "Вот, друзья, сдержал слово", - прокомментировал нардеп Гончаренко свою первую прививку от COVID-19 Фото: Facebook

"Проведу такую аналогию (относительно разговоров о качестве индийской вакцины CoviShield): есть машина марки Mercedes-Benz — это вакцина Pfizer, есть FIAT — это британская AstraZeneca. А есть построенный в Тольятти завод, который выпускает на базе технологий FIAT машину Жигули — это CoviShield. Да, Жигули это не FIAT, но все равно машина, которая ездит. И лучше такая, чем никакой", — отметил нардеп.

Зато цитата Порошенко понравилась российским СМИ, которые ее подхватили, а Мелинде Симмонс, послу Великобритании в Украине, пришлось даже оправдываться. "Предположения, что вакцины AstraZeneca/CoviShield, которые используются в Украине, отличаются по формуле, категорически неправильны", — написала она в Twitter.

Дополнительную рекламу индийскому препарату сделала Канада, которая также заказала себе этот препарат. CoviShield на днях вакцинировался и тибетский духовный лидер Далай-лама.

Важно

Вакцина вне очереди. Как лидеры мнений оказались важнее пенсионеров

Не жалует вакцину из Индии и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. По словам политика, ее фракция подала в Верховную Раду законопроект, призванный защитить украинцев от возможных негативных последствий иммунизации. "Медики по всей стране отказываются вакцинироваться, значит, они что-то знают?" — задается вопросом Тимошенко. Зато ее коллега, народный депутат Иван Крулько, считает, что критиковать качество CoviShield должны врачи, а не политики, дескать, прежде чем резко высказываться в отношении таких острых вопросов, стоит хорошо подумать о последствиях. Политик также считает, что иммунизация в любом случае снижает риск инфицирования, поэтому записался в очередь на вакцинацию через приложение "Дiя".

Есть в рядах оппозиционеров и те, кто требует производства собственной вакцины. Речь идет о нардепах из фракции "Оппозиционной платформы — За жизнь". Правда, формулу препарата предлагают взять у россиян — от вакцины "Спутник V". Ранее ОПЗЖ призывала закупить данный препарат в России, но на Банковой от этой идеи отказались — прежде всего из-за политических соображений.

Власти стараются

В ответ на критику власть запустила медийную кампанию в поддержку вакцинации. Чтобы продемонстрировать безопасность CoviShield, этим препаратом кроме президента вакцинировались министр здравоохранения Максим Степанов, получивший дозу вне очереди, а также его заместитель и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Кульминацией стала иммунизация звезд шоу-бизнеса в прямом эфире программы "Право на владу" 4 марта. Прививки сделали певице Руслане Лыжичко, телеведущим Александру Педану и Наталье Мосейчук.

Многие украинцы не доверяют индийской вакцине от коронавируса CoviShield. Эти настроения в политических интересах использует оппозиция

Эксперты говорят, что пиар-кампания индийской вакцины в Украине началась поздно, поскольку власть знала, что иммунизация не станет толчком для роста ее рейтинга. Свидетельство этому — цифры соцопросов о том, как население относится к вакцинам. Так, по данным соцгруппы "Рейтинг", бесплатно привиться в конце прошлого года были готовы 55% украинцев. Среди медиков показатель еще ниже: на момент поставки индийской вакцины, по информации Виктора Ляшко, желающих привиться от COVID-19 было всего 38%.

Политолог Олег Постернак считает, что вина украинской власти в том, что она не сумела вовремя спрогнозировать информационные последствия. Говорит, что вести просветительскую и разъяснительную работу нужно было раньше. Мол, теперь уже поздно — народ напуган и растерян.

Ответственные за срыв вакцинации

На фоне спекуляций вокруг качества индийского препарата премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что Украине грозит третья волна эпидемии коронавируса, и не исключает нового локдауна. Он подчеркивает, что с таким отношением к прививке вакцинация растянется надолго.

Об этом свидетельствуют цифры, обозначающие тех, кто привился. За две недели, с 24 февраля по 8 марта, вакцинировали около 18 тыс. человек. Такими темпами на иммунизацию всего населения Украины понадобятся десятки лет. Да, в будущем Минздрав обещает вакцинировать до 11 тыс. в день. Но пока неизвестно, удастся ли убедить население в безопасности вакцины и хватит ли для таких ударных темпов препаратов. В эфире программы "Право на владу" Максим Степанов заявил, что у производителей катастрофически не хватает мощностей, поэтому поставки вакцин срываются во всем мире.

Важно

Колоть Covishield или ждать Pfizer? 12 вопросов о вакцинации в Украине

В "Слуге народа" считают, что судить о провале или успехе иммунизации рано, хотя и требуют от Мин­здрава нарастить темпы вакцинации. Если этого не произойдёт, Степанова могут отправить в отставку. Такие заявления уже звучали от нардепов из СН, после того как запланированная на 15 февраля вакцинация не состоялась. Тогда отсрочку поставок 117 тыс. доз препарата Pfizer и 1 млн доз AstraZeneca Мин­здрав объяснил техническими причинами. Сейчас же замглавы фракции СН Евгения Кравчук уверяет, что народных депутатов, желающих отправить Степанова в отставку, становится больше. Во фракции планируют понаблюдать, как организуют вакцинацию, и в случае проблем вынести вопрос об отставке министра на обсуждение СН.

Отметим, что премьер Денис Шмыгаль работу Степанова оценивает позитивно. В интервью Фокусу он отметил, что с ролью кризисного менеджера тот справляется. При этом судьбу чиновника, если вакцинация пойдет не по плану, глава правительства предоставил решать парламентариям.