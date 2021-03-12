"Ну, не мерседес". Чому індійська вакцина стала мішенню для загальної критики

Ідею про загальну вакцинацію українські громадяни зустріли, м'яко кажучи, без ентузіазму. Причиною стали і відвертий скепсис лікарів, і висловлювання з високих трибун.

Наприкінці лютого в Україні привезли 500 тис. доз довгоочікуваної вакцини від коронавірусу CoviShield — індійського аналога британської вакцини AstraZeneca. У Міністерстві охорони здоров'я анонсували старт імунізації населення: спочатку щеплення робитимуть медикам, військовим, вчителям, людям похилого віку, пацієнтам із хронічними захворюваннями, після — іншим.

Індійській вакцині довірилися не всі. Багато медиків, з яких почалася вакцинація, вважають препарат недостатньо ефективним, тому прищеплюються неохоче. Зате влада стверджує, що CoviShield — якісний препарат. Щоб сумнівів не було, ним вакцинувався навіть президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Луганської області. Нагадаємо, що в листопаді минулого року глава держави вже хворів коронавірусом, але у нього нібито виробилося недостатньо антитіл, тому він погодився зробити щеплення.

Втім, переконливим аргументом вакцинація президента не стала. Особливо для тих, хто дослухається до слів опозиції, яка на словах хоч і виступає за щеплення, але тільки не CoviShield, вимагаючи негайних поставок вакцин від інших відомих виробників.

Політики проти CoviShield

До гонитви критичних висловлювань щодо індійської щеплення долучилися всі парламентські партії. Деякі політики не соромляться у висловах. Наприклад, Петро Порошенко, п'ятий президент і лідер партії "Європейська солідарність", назвав CoviShield "гівном". Політик послався на думку лікарів із Прикарпаття, де, незважаючи на критичну епідситуацію, люди нібито відмовляються вакцинуватися цим препаратом. На його думку, неефективну вакцину в Україну привезли через корупцію і профнепридатність влади.

"Дехто ніяк не нажрется і ніяк не відпочине", — розкритикував Порошенко недбайливе ставлення влади до карантинних заходів на лижному курорті Буковель під час новорічних свят, через що частина Західної України опинилася в червоній зоні адаптивного карантину.

В "євросолідарності" жорсткий вердикт Порошенка не підтримали. Нардеп ЄС Олексій Гончаренко пройшов перший етап вакцинації індійським препаратом CoviShield і в коментарі Фокусу всіх закликав наслідувати його приклад.

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"Проведу таку аналогію (щодо розмов про якість індійської вакцини CoviShield): є машина марки Mercedes-Benz — це вакцина Pfizer, є FIAT — це британська AstraZeneca. А є побудований в Тольятті завод, який випускає на базі технологій FIAT машину Жигулі — це CoviShield. Так, Жигулі це не FIAT, але все одно машина, яка їздить. І краще така, ніж ніякої", — зазначив нардеп.

Проте цитата Порошенка сподобалася російським ЗМІ, які її підхопили, а Мелінді Сіммонс, послу Великобританії в Україні, довелося навіть виправдовуватися. "Припущення, що вакцини AstraZeneca/CoviShield, які використовуються в Україні, відрізняються за формулою, категорично неправильні", — написала вона в Twitter.

Додаткову рекламу індійському препарату зробила Канада, яка також замовила собі цей препарат. CoviShield днями вакцинувався і тибетський духовний лідер Далай-лама.

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Не подобається вакцина з Індії й лідерці "Батьківщини" Юлії Тимошенко. За словами політикині, її фракція подала до Верховної Ради законопроект, покликаний захистити українців від можливих негативних наслідків імунізації. "Медики по всій країні відмовляються вакцинуватися, значить, вони щось знають?" — задається питанням Тимошенко. Проте її колега, народний депутат Іван Крулько, вважає, що критикувати якість CoviShield повинні лікарі, а не політики, мовляв, перш ніж різко висловлюватися щодо таких гострих питань, варто добре подумати про наслідки. Політик також вважає, що імунізація в будь-якому випадку знижує ризик інфікування, тому записався в чергу на вакцинацію через додаток "Дiя".

Є в лавах опозиціонерів і ті, хто вимагає виробництва власної вакцини. Йдеться про нардепів із фракції "Опозиційна платформа — За життя". Щоправда, формулу препарату пропонують взяти у росіян — від вакцини "Супутник V". Раніше ОПЗЖ закликала закупити цей препарат в Росії, але на Банковій від цієї ідеї відмовилися — перш за все через політичні міркування.

Влада намагається

У відповідь на критику влада запустила медійну кампанію на підтримку вакцинації. Щоб продемонструвати безпечність CoviShield, цим препаратом, крім президента, вакцинувалися міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який отримав дозу позачергово, а також його заступник і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Кульмінацією стала імунізація зірок шоу-бізнесу в прямому ефірі програми "Право на владу" 4 березня. Щеплення зробили співачці Руслані Лижичко, телеведучим Олександру Педану і Наталії Мосейчук.

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Експерти кажуть, що піар-кампанія індійської вакцини в Україні почалася пізно, оскільки влада знала, що імунізація не стане поштовхом для зростання її рейтингу. Свідчення цього — цифри соцопитувань про те, як населення ставиться до вакцин. Так, за даними соцгрупи "Рейтинг", безкоштовно зробити щеплення наприкінці минулого року були готові 55% українців. Серед медиків показник ще нижчий: на момент поставки індійської вакцини, за інформацією Віктора Ляшка, охочих зробити щеплення від COVID-19 було всього 38%.

Політолог Олег Постернак вважає, що вина української влади в тому, що вона не зуміла вчасно спрогнозувати інформаційні наслідки. Каже, що вести просвітницьку та роз'яснювальну роботу потрібно було раніше. Мовляв, тепер уже пізно — народ наляканий і розгублений.

Відповідальні за зрив вакцинації

На тлі спекуляцій навколо якості індійського препарату прем'єр-міністр Денис Шмигаль стверджує, що Україні загрожує третя хвиля епідемії коронавірусу, і не заперечує нового локдауну. Він підкреслює, що з таким ставленням до щеплення вакцинація розтягнеться надовго.

Про це свідчать цифри, що позначають тих, хто прищепився. За два тижні, з 24 лютого по 8 березня, вакцинували приблизно 18 тис. осіб. Такими темпами на імунізацію всього населення України знадобляться десятки років. Так, у майбутньому МОЗ обіцяє вакцинувати до 11 тис. на день. Але поки невідомо, чи вдасться переконати населення в безпечності вакцини і чи вистачить для таких ударних темпів препаратів. В ефірі програми "Право на владу" Максим Степанов заявив, що у виробників катастрофічно не вистачає потужностей, тому поставки вакцин зриваються в усьому світі.

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У "Слузі народу" вважають, що судити про провал або успіх імунізації рано, хоча і вимагають від МОЗ наростити темпи вакцинації. Якщо цього не станеться, Степанова можуть відправити у відставку. Такі заяви вже звучали від нардепів зі СН, після того як запланована на 15 лютого вакцинація не відбулася. Тоді відтермінування поставок 117 тис. доз препарату Pfizer і 1 млн доз AstraZeneca МОЗ пояснив технічними причинами. Зараз же заступниця голови фракції СН Євгенія Кравчук запевняє, що народних депутатів, які хочуть відправити Степанова у відставку, стає більше. У фракції планують поспостерігати, як організовують вакцинацію, і в разі проблем винести питання про відставку міністра на обговорення СН.

Зазначимо, що прем'єр Денис Шмигаль роботу Степанова оцінює позитивно. В інтерв'ю Фокусу він зазначив, що з роллю кризового менеджера той справляється. При цьому долю чиновника, якщо вакцинація піде не за планом, глава уряду надав вирішувати парламентаріям.