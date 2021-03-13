Статистика коронавируса на 13 марта: в Украине – 13 276 новых случаев заражения

Наибольшее количество зараженных обнаружили в Киеве – больше тысячи человек.

В субботу 13 марта в Украине зафиксировано 13 276 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, что является самым большим показателем с начала года. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook. Это на 330 случаев больше, чем сутками ранее, когда было выявлено 12 946 случаев инфекции.

Среди заболевших – 710 детей и 382 медицинских работника.

За последние сутки в Украине:

Госпитализировано – 3967 человек;

Выписаны из больниц — 3116 граждан;

Умерли –- 243 пациента;

Выздоровели – 4897 людей.

В больницах проведено 99 270 тестов за сутки, из которых ПЦР-тестов – 46361, методом ИФА – 18 658.Экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2 проведено 34 251.

За все время пандемии в Украине:

Заболели – 1 451 744 человек;

Выздоровели – 1 219 773 пациентов;

Летальних случаев – 28 158.

Проведено ПЦР-тестов – 7 328 468.

За последние сутки в Украине больше всего случаев новых коронавирусной инфекции зафиксировано в Киеве (1049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.

Ситуация по регионам следующая:

Киев — 1049 случаев;

Винницкая область — 933 случая;

Волынская область — 261 случай;

Днепропетровская область — 693 случая;

Донецкая область — 464 случая;

Житомирская область — 971 случай;

Закарпатская область — 625 случаев;

Запорожская область — 345 случаев;

Ивано-Франковская область — 719 случаев;

Киевская область — 913 случаев;

Кировоградская область — 84 случая;

Луганская область — 91 случай;

Львовская область — 879 случаев;

Николаевская область — 378 случаев;

Одесская область — 767 случаев;

Полтавская область — 244 случая;

Ровенская область — 380 случаев;

Сумская область — 275 случаев;

Тернопольская область — 399 случаев;

Харьковская область — 837 случаев;

Херсонская область — 84 случая;

Хмельницкая область — 605 случаев;

Черкасская область — 313 случаев;

Черновицкая область — 625 случаев;

Черниговская область — 342 случая.

Прививки от коронавируса за сутки, 12 марта получили 9304 человек, а всего количество вакцинированных первой дозой составляет 47 541 украинцев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В Национальной академии наук заявили, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно сильнее, чем осенняя и может стать "национальной катастрофой". Ученые говорят, что весенняя волна выше и стремительней, чем осенняя.

Тем временем в Украине продолжается вакцинация населения против коронавируса, которая продвигается в три раза медленнее, чем планировали в Минздраве. Если текущие темпы вакцинации сохранятся, почти 40% доз вакцины от коронавируса CoviShield могут так и не быть использованы. 500 тысяч доз препарата, который Украина ранее закупила у Индии, должны быть использованы до 23 июня этого года.