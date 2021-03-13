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Статистика коронавіруса на 13 березня: в Україні — понад 13 тисяч нових хворих

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коронавірус, Україна
Фото: Скриншот | Кількість нових хворих на коронавірус продовжує зростати

Найбільше випадків зараження виявлено в Києві. Кількість нових хворих перевалила за тисячу чоловік.

У суботу 13 березня в Україні зафіксовано 13 276 нових підтверджених випадків коронавірусної інфекції, що є найбільшим показником з початку року. Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook. Це – на 330 випадків більше, ніж добою раніше, коли було виявлено 12 946 випадків інфекції.

Серед захворілих — 710 дітей та 382 медичних працівника.

За останню добу в Україні:

  • Госпіталізовано — 3967 осіб;
  • Виписано з лікарень — 3116 громадян;
  • Померли — 243 пацієнта;
  • Одужали — 4897 людей.
коронавірус, статистика, 13 березня
Фото: Коронавирус_инфо

У лікарнях проведено 99 270 тестів за добу, з яких ПЛР-тестів — 46 361, методом ІФА — 18 658.Експресс-тестів на антиген до SARS-CoV-2 проведено 34 251.

За весь час пандемії в Україні:

  • Захворіли — 1 451 744 чоловік;
  • Одужали — 1 219 773 пацієнтів;
  • Летальних випадків — 28 158.
  • Проведено ПЛР-тестів — 7 328 468.

За останню добу в Україні найбільше випадків нових коронавірусної інфекції зафіксовано в Києві (1049), Житомирській (971), Вінницькій (933), Київській (913), Львівській (879) та Харківській (837) областях.

Ситуація у регіонах наступна:

  • Київ — 1049 випадків;
  • Вінницька область — 933 випадки;
  • Волинська область — 261 випадок;
  • Дніпропетровська область — 693 випадки;
  • Донецька область — 464 випадки;
  • Житомирська область — 971 випадок;
  • Закарпатська область — 625 випадків;
  • Запорізька область — 345 випадків;
  • Івано-Франківська область — 719 випадків;
  • Київська область — 913 випадків;
  • Кіровоградська область — 84 випадки;
  • Луганська область — 91 випадок;
  • Львівська область — 879 випадків;
  • Миколаївська область — 378 випадків;
  • Одеська область — 767 випадків;
  • Полтавська область — 244 випадки;
  • Рівненська область — 380 випадків;
  • Сумська область — 275 випадків;
  • Тернопільська область — 399 випадків;
  • Харківська область — 837 випадків;
  • Херсонська область — 84 випадки;
  • Хмельницька область — 605 випадків;
  • Черкаська область — 313 випадків;
  • Чернівецька область — 625 випадків;
  • Чернігівська область — 342 випадки.

Щеплення від коронавіруса за добу, 12 березня, отримали 9304 осіб, а всього кількість вакцинованих першою дозою становить 47 541.

коронавірус, вакцинація, статистика
Фото: Коронавирус_инфо

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

У Національній академії наук заявили, що весняна хвиля коронавіруса в Україні буде значно сильнішою, ніж осіння і може стати "національною катастрофою". Вчені говорять, що весняна хвиля буде вища і стрімкіша, ніж осіння.

Тим часом в Україні триває вакцинація населення проти коронавіруса, яка просувається втричі повільніше, ніж планували в Міністерстві охорони здоров'я. Якщо поточні темпи вакцинації збережуться, майже 40% доз вакцини від коронавіруса CoviShield можуть так і не бути використані. 500 тисяч доз препарату, який Україна раніше закупила у Індії, повинні бути використані до 23 червня цього року.