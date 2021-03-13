Статистика коронавіруса на 13 березня: в Україні — понад 13 тисяч нових хворих

Найбільше випадків зараження виявлено в Києві. Кількість нових хворих перевалила за тисячу чоловік.

У суботу 13 березня в Україні зафіксовано 13 276 нових підтверджених випадків коронавірусної інфекції, що є найбільшим показником з початку року. Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook. Це – на 330 випадків більше, ніж добою раніше, коли було виявлено 12 946 випадків інфекції.

Серед захворілих — 710 дітей та 382 медичних працівника.

За останню добу в Україні:

Госпіталізовано — 3967 осіб;

Виписано з лікарень — 3116 громадян;

Померли — 243 пацієнта;

Одужали — 4897 людей.

У лікарнях проведено 99 270 тестів за добу, з яких ПЛР-тестів — 46 361, методом ІФА — 18 658.Експресс-тестів на антиген до SARS-CoV-2 проведено 34 251.

За весь час пандемії в Україні:

Захворіли — 1 451 744 чоловік;

Одужали — 1 219 773 пацієнтів;

Летальних випадків — 28 158.

Проведено ПЛР-тестів — 7 328 468.

За останню добу в Україні найбільше випадків нових коронавірусної інфекції зафіксовано в Києві (1049), Житомирській (971), Вінницькій (933), Київській (913), Львівській (879) та Харківській (837) областях.

Ситуація у регіонах наступна:

Київ — 1049 випадків;

Вінницька область — 933 випадки;

Волинська область — 261 випадок;

Дніпропетровська область — 693 випадки;

Донецька область — 464 випадки;

Житомирська область — 971 випадок;

Закарпатська область — 625 випадків;

Запорізька область — 345 випадків;

Івано-Франківська область — 719 випадків;

Київська область — 913 випадків;

Кіровоградська область — 84 випадки;

Луганська область — 91 випадок;

Львівська область — 879 випадків;

Миколаївська область — 378 випадків;

Одеська область — 767 випадків;

Полтавська область — 244 випадки;

Рівненська область — 380 випадків;

Сумська область — 275 випадків;

Тернопільська область — 399 випадків;

Харківська область — 837 випадків;

Херсонська область — 84 випадки;

Хмельницька область — 605 випадків;

Черкаська область — 313 випадків;

Чернівецька область — 625 випадків;

Чернігівська область — 342 випадки.

Щеплення від коронавіруса за добу, 12 березня, отримали 9304 осіб, а всього кількість вакцинованих першою дозою становить 47 541.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

У Національній академії наук заявили, що весняна хвиля коронавіруса в Україні буде значно сильнішою, ніж осіння і може стати "національною катастрофою". Вчені говорять, що весняна хвиля буде вища і стрімкіша, ніж осіння.

Тим часом в Україні триває вакцинація населення проти коронавіруса, яка просувається втричі повільніше, ніж планували в Міністерстві охорони здоров'я. Якщо поточні темпи вакцинації збережуться, майже 40% доз вакцини від коронавіруса CoviShield можуть так і не бути використані. 500 тисяч доз препарату, який Україна раніше закупила у Індії, повинні бути використані до 23 червня цього року.