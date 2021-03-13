Курорт "Буковель" будет закрыт до 27 марта

Администрация курорта уже обещает приложить "все усилия", чтобы через две недели принять новых туристов.

Популярный горнолыжный курорт "Буковель" в Ивано-Франковской области будет закрыт на карантин с 13 по 27 марта.

Об этом сообщается на странице "Буковеля" в Facebook в субботу, 13 марта.

Отмечается, что до 27 марта будет ограничен въезд гражданам, направляющимся в село Поляницу (в том числе в туристический комплекс "Буковель") с развлекательной, спортивной и другой целью.

"Региональная комиссия по вопросам техногенно-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций под руководством главы Ивано-Франковской ОГА Андрея Бойчука постановила с 13 до 27 марта определить село Поляница территорией с ограниченным въездом", – говорится в сообщении.

В "Буковеле" признали, что в силу обстоятельств не смогут некоторое время предоставлять туристические услуги.

"Администрация ТК Буковель обещает приложить все усилия, чтобы обеспечить гостей возможностями для получения приобретенных в этот период услуг после 27 марта", – заявили в пресс-службе и попросили отнестись к ситуации с пониманием.

Напомним, полиция нагрянула в "Буковель" и заблокировала работу подъемников.

Накануне предприниматели блокировали въезд на курорт "Буковель", требуя закрыть его на карантин, поскольку новая вспышка коронавирусной болезни в Ивано-Франковской области началась с упомянутого горнолыжного курорта. Это на форуме "Украина 30. Инфраструктура" подтвердил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

12 марта во время заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Ивано-Франковской области было принято решение закрыть на карантин туристический комплекс "Буковель" и ограничить въезд на территорию Поляницкой территориальной громады.