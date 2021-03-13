Курорт "Буковель" буде закритий до 27 березня

Адміністрація курорту вже обіцяє докласти "всіх зусиль", щоб через два тижні прийняти нових туристів.

Популярний гірськолижний курорт "Буковель" в Івано-Франківській області буде закритий на карантин з 13 по 27 березня.

Про це повідомляється на сторінці "Буковеля" в Facebook в суботу, 13 березня.

Відзначається, що до 27 березня буде обмежено вʼїзд громадянам, що прямують в село Поляниця (в тому числі в туристичний комплекс "Буковель") з розважальною, спортивної та іншою метою.

"Регіональна комісія з питань техногенно-економічної безпеки та надзвичайних ситуацій під керівництвом голови Івано-Франківської ОДА Андрія Бойчука постановила з 13 до 27 березня визначити село Поляниця територією з обмеженим вʼїздом", — йдеться в повідомленні.

В "Буковелі" визнали, що в силу обставин не зможуть деякий час надавати туристичні послуги.

"Адміністрація ТК Буковель обіцяє докласти всіх зусиль, щоб забезпечити гостей можливостями для отримання придбаних в цей період послуг після 27 березня", — заявили в прес-службі і попросили поставитися до ситуації з розумінням.

Нагадаємо, поліція нагрянула в "Буковель" і заблокувала роботу підйомників.

Напередодні підприємці блокували вʼїзд на курорт "Буковель", вимагаючи закрити його на карантин, оскільки новий спалах коронавірусної хвороби в Івано-Франківській області почалася зі згаданого гірськолижного курорту. Це на форумі "Україна 30. Інфраструктура" підтвердив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

12 березня під час засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області прийняли рішення закрити на карантин туристичний комплекс "Буковель" і обмежити вʼїзд на територію Поляницької територіальної громади.