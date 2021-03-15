Водителей в Киеве предупредили об опасности из-за ухудшения погоды в ближайшие сутки

В связи с туманом Украинский гидрометцентр объявил первый (желтый) уровень опасности.

Вечером в понедельник, 15 марта, и утром во вторник, 16 марта, в Киеве ожидается густой туман, из-за которого видимость на дорогах столицы будет составлять от 200 до 500 метров. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В связи с туманом Украинский гидрометцентр объявил первый (желтый) уровень опасности.

В КГГА отмечают, что из-за ухудшения погодных условий на отдельных участках может быть нарушено движение транспорта. Потому специалисты рекомендуют водителям снизить скорость движения, по возможности – включить противотуманные фары и ближний свет, держать дистанцию, включать световую сигнализацию при остановке и избегать резких маневров во время движения.

По состоянию на вечер понедельника, по данным гидрометцентра, в столице идет небольшой дождь, температура воздуха – +4 градуса Цельсия.

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16 марта синоптики прогнозируют температуру воздуха на уровне от +7 до +9 градусов днем и на уровне от +1 до +3 градусов ночью, без существенных осадков.

Ранее синоптики сообщили, что 14 марта в стране началось постепенное потепление.

Напомним, весь март погода может быть нестабильной, возможны заморозки. Среднее количество осадков составит 26-50 мм, в горных районах Украины возможно 40-85 мм. Это 90-100% от нормы. "Приход весны – это переход среднесуточной температуры в устойчивом режиме через ноль градусов в сторону повышения. Можно говорить о том, что зима если и вернется, то это будут очень краткосрочные проявления. Так что весна в Украине почти стартовала", — заявил директор "Укргидрометцентра" Николай Кульбида.

Также, по данным гидрометцентра, в результате морозов в феврале существенной изреженности озимых ржи, ячменя, рапса и многолетних трав не обнаружено.