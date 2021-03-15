Водіїв у Києві попередили про небезпеку через погіршення погоди в найближчу добу

У зв'язку з туманом Український гідрометцентр оголосив перший (жовтий) рівень небезпеки.

Увечері в понеділок, 15 березня, і вранці у вівторок, 16 березня, у Києві очікується густий туман, через який видимість на дорогах столиці становитиме від 200 до 500 метрів. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

У зв'язку з туманом Український гідрометцентр оголосив перший (жовтий) рівень небезпеки.

У КМДА зазначають, що через погіршення погодних умов на окремих ділянках може бути порушено рух транспорту. Тому фахівці рекомендують водіям знизити швидкість руху, за можливості — включити протитуманні фари і ближнє світло, тримати дистанцію, вмикати світлову сигналізацію при зупинці і уникати різких маневрів під час руху.

Станом на вечір понеділка, за даними гідрометцентру, у столиці йде невеликий дощ, температура повітря — + 4 градуси Цельсія.

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16 березня синоптики прогнозують температуру повітря на рівні від +7 до +9 градусів вдень і на рівні від +1 до +3 градусів вночі, без істотних опадів.

Раніше синоптики повідомили, що 14 березня в країні почалося поступове потепління.

Нагадаємо, що весь березень погода може бути нестабільною, можливі заморозки. Середня кількість опадів становитиме 26-50 мм, у гірських районах України можливо 40-85 мм. Це 90-100% від норми. "Прихід весни — це перехід середньодобової температури в стійкому режимі через нуль градусів у бік підвищення. Можна говорити про те, що зима якщо і повернеться, то це будуть дуже короткострокові прояви. Тому весна в Україні майже стартувала", — заявив директор "Укргідрометцентру" Микола Кульбіда.

Також, за даними гідрометцентру, у результаті морозів у лютому суттєвої зміни озимих жита, ячменю, ріпаку та багаторічних трав не виявлено.