L'Oréal Paris впроваджує міжнародну освітню программу Stand Up – запобігання домаганням у громадських місцях

У партнерстві з неурядовою організацією Hollaback! бренд LʼOréal Paris запускає програму Stand Up з метою навчити один мільйон осіб в усьому світі, як протидіяти домаганням у громадських місцях.

*Згідно з дослідженням, проведеним компанією IPSOS на замовлення бренда LʼOreal Paris, щодо сексуальних домагань у громадських місцях у 8 країнах (США, Канада, Мексика, Франція, Італія, Іспанія, Великобританія) у квітні 2019 року. У ході дослідження в кожній країні було проведено по 2000 онлайн-опитувань (серед 1250 жінок та 750 чоловіків), за винятком Індії, де було проведено 1500 особистих інтервʼю (серед 850 жінок та 650 чоловіків). Загалом з 5 по 27 лютого було проведено 15 500 опитувань. Україна не входить у список країн, в яких проводились опитування.

Саме такими є результати міжнародного дослідження щодо домагань у громадських місцях, здійсненого за участю компанії Ipsos, експертів з Корнелльського університету та бренду LʼOréal Paris. Дослідження, що проводилось у форматі онлайн-інтервʼю у 8 країнах світу, широко висвітлює проблему сексуальних домагань у громадському просторі, демонструючи підхід різноманітних соціокультурних верств населення у цих країнах. Про досвід із власного життя розповіли під час опитування 15 500 осіб.

Протидіймо домаганням у громадських місцях разом!

У Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир 8 березня бренд LʼOréal Paris запускає програму Stand Up в Україні з метою підвищити рівень обізнаності щодо проблеми домагань у громадських місцях і навчити людей, як протидіяти домаганням, якщо вони стали свідками або самі зазнали домагань. Мета програми Stand Up на глобальному рівні — навчити 1 000 000 осіб в усьому світі, як протистояти домаганням у громадських місцях, які можуть траплятися будь-де: у навчальних закладах, у громадському транспорті, на фестивалях і концертах, в інтернет-просторі. Схвалена експертами програма навчання, створена Hollaback!, базується на методології «5Д»: «Direct» — Діяти прямим втручанням, «Distract» — Діяти на відволікання, «Delegate» — Долучати інших, «Document» — Документувати, «Delay» — Допомогти згодом. Застосовуючи ці тактики, можна ефективно й безпечно протидіяти домаганням у громадських місцях з метою створення безпечного, інклюзивного простору для всіх. Щоб залучити громадськість на глобальному рівні, програма Stand Up реалізується в партнерстві з ключовими неурядовими організаціями, що спеціалізуються на питаннях гендерної рівності та запобігання домагань у кожній із країн.

«Як часто багато хто з нас відводив погляд просто тому, що не знали, як допомогти? Ми співпрацюємо з LʼOréal Paris, щоб навчити людей в усьому світі — чоловіків і жінок різного віку та соціального статусу — методології «5Д». Це набір простих перевірених тактик, які стануть у пригоді в повсякденному житті, щоб спочатку ідентифікувати домагання, а потім безпечно й ефективно протидіяти їм. Таке партнерство сприятиме розв’язанню цієї проблеми. Разом ми можемо покласти край домаганням, щоб зробити громадський простір безпечним для всіх».

Емілі Мей, співзасновниця й виконавча директорка Hollaback!

В Україні програма «Stand Up – Запобігання домаганням у громадських місцях» стартує 8 березня із запуском українського вебсайту standup-ukraine.com. Протягом року програма залучатиме українських жінок і чоловіків та навчатиме ефективно протидіяти домаганням у громадських місцях. Будь-хто охочий зможе приєднатися до навчання, відвідавши вебсайт програми та обравши один із двох варіантів: пройти спрощений 15-хвилинний тренінг на вебсайті з доступними тактиками для свідків і для тих, хто сам зазнав домагань, або записатися на 1-годинний вебінар від кваліфікованих тренерів Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA), партнера програми в Україні. Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) є провідною агенцією ООН, яка зосереджує свою роботу у сфері гендерної рівності, репродуктивного здоров’я та розбудови потенціалу молоді. Тренери UNFPA пройшли навчання від організації Hollaback! з метою проведення тренінгів для громадян України.

«Бренд LʼOréal Paris завжди виступав за захист та розширення прав і можливостей жінок. Домагання в громадських місцях трапляються постійно, і тепер настав час завдяки Stand Up допомогти одне одному. Stand Up – це програма, створена, щоб допомогти зменшити кількість випадків домагань у громадських місцях завдяки навчанню жінок і чоловіків тому, як безпечно протидіяти домаганням, якщо вони стають випадковими свідками або самі зазнають домагань. Протидіймо домаганням разом і Stand Up – адже ми цього варті».

Дельфіна Віґ’є-Овас, глобальна президентка бренду L’Oréal Paris

«UNFPA працює над попередженням гендерно зумовленого насильства та реагуванням на нього, працюючи з партнерами у політичній, правовій, гуманітарній та медичній сферах. Попереду ще багато справ має бути зроблено для того, щоб створити світ, у якому кожен і кожна користується своїми основними правами людини. Ось чому програма Stand UP є настільки важливою. Ми в UNFPA підтримуємо цю ініціативу, щоб усі, особливо молоді жінки та дівчата, почувались у безпеці на вулицях, у громадських місцях та вдома».

Хайме Надаль, представник Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні

25 листопада 2020 року, з нагоди Міжнародного дня боротьби з насильством щодо жінок, в соціальних мережах амбасадорки бренду LʼOréal Paris приєдналися до міжнародного руху проти домагань у громадських місцях, серед них: Селін Діон, Віола Девіс, Гелен Міррен, Єва Лонґорія, Кетрін Ленґфорд, Сінді Бруна, Енді Макдавелл, Лума Ґроте, Луїз Бурґуан, Лія Кебеде, Су Джу Пак і Аджа Наомі Кінг. Вони поділилися тим, як освітня програма Stand Up допомогла їм захистити свою гідність та цінності, які закладені в серці бренду L’Oréal Paris.

Приєднуйтесь до руху Stand UP на вебсайті: standup-ukraine.com

