Протестующие зажгли дымовые шашки под СИЗО, где сидит Антоненко (фото, видео)

На акции в его поддержку собралось около 200 человек. Самого Антоненко так и не привезли в суд, где должно было состояться заседание об изменении меры пресечения.

Сторонники поэта и музыканта Андрея Антоненко, который обвиняется в убийстве журналиста Павла Шеремета, во вторник, 16 марта, собрались около здания Шевченковского районного суда Киева, где должно было состояться заседание об изменении его меры пресечения. Как сообщают "Буквы", под судом собрались около 200 человек.

Они вышли с плакатами "Риффу волю", "Цепи разорвите", "Кто следующий" и другими. Собравшиеся надеются, что меру пресечения Антоненко смягчат.

При этом самого обвиняемого, как сообщает группа Free Riff в Facebook, в суд не доставили. В заседании был объявлен технический перерыв.

Сторонники Антоненко решили не ждать его доставки в суд и выдвинулись в сторону Лукьяновского СИЗО.

По информации журналистов, люди жгли дымовые шашки и в дальнейшем могут перейти к перекрытию трассы.

Само здание суда находится под усиленной охраной сотрудников полиции и Нацгвардии, вход на территорию перекрыт автомобилями полиции.

Под судом присутствовала еще одна фигурантка дела об убийстве Шеремета – Юлия Кузьменко. В беседе с журналистами "24 канала" она заявила, что сейчас выясняют обстоятельства, по каким причинам Антоненко пока не доставили в суд и где именно он сейчас находится.

При этом она полагала, что заседание состоится, и надеялась, что "это будет правосудие, а не кривосудие".

"Мы надеемся за изменение меры пресечения, прежде всего, для Андрея. Он должен находиться рядом со своей семьей", – подчеркнула Кузьменко.

Она также добавила, что у Антоненко имеются проблемы со здоровьем, которыми ему следует заняться.

Кузьменко выразила надежду, что меру пресечения изменят в отношении и ее самой, чтобы она смогла выполнять обязанности депутата Верховной Рады.

Напомним, что Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, Антоненко – содержится под стражей.

В конце концов стало известно, что суд перенесли на 23 марта. Причина – недоставка Антоненко и его нежелание участвовать в заседании в режиме видеоконференции.

По данным PavlovskyNews, акция завершилась "полной дымовой завесой и испачканным въездом в СИЗО". Сторонники музыканта якобы зажгли фаеры и много дымовых шашек, после чего бросались ими за стены следственного изолятора.

Фото: Pavlovsky News

Помимо этого, активисты анонсировали следующую акцию на 20 марта. В день рождения Сергея Стерненко они соберутся под Офисом президента.

Фото: Pavlovsky News

Напомним, 9 марта в Киеве прошли стычки между сторонниками Антоненко и полицией. Заседание по изменению меры пресечения было отменено судьей Оксаной Голубь из-за болезни одного из присяжных. Активисты начали собираться под зданием суда еще до его начала, поэтому после объявления об отмене заседания сторонники Антоненко попытались заблокировать выезд из здания.

Напомним, 19 января суд оставил Андрея Антоненко под стражей. Вчера (8 марта) возле резиденции Зеленского произошла акция в поддержку Стерненко и Антоненко.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, который погиб в результате подрыва автомобиля в июле 2016 года.

В убийстве журналиста обвиняют Андрея Антоненко, которого содержат под стражей с 14 декабря 2019 года, Юлия Кузьменко, Яна Дугарь, а также добровольцы Владислав и Инна Грищенко. Андрея Антоненко обвиняют в организации преступной группы, которая совершила убийство Шеремета.