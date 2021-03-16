Протестувальники запалили димові шашки під СІЗО, де сидить Антоненко (фото, відео)

На акції на його підтримку зібралося майже 200 осіб. Власне Антоненка так і не привезли до суду, де мало відбутися засідання про зміну запобіжного заходу.

Прихильники поета й музиканта Андрія Антоненка, який звинувачується у вбивстві журналіста Павла Шеремета, у вівторок, 16 березня, зібралися біля будівлі Шевченківського районного суду Києва, де мало відбутися засідання про зміну його запобіжного заходу. Як повідомляють "Букви", під судом зібралися майже 200 осіб.

Вони вийшли з плакатами "Риффу волю", "Кайдани порвіте", "Хто наступний" та іншими. Присутні сподіваються, що запобіжний захід Антоненку помʼякшать.

При цьому власне обвинуваченого, як повідомляє група Free Riff у Facebook, до суду не доставили. У засіданні була оголошена технічна перерва.

Прихильники Антоненка вирішили не чекати, поки його доставлять до суду й вирушили в бік Лукʼянівського СІЗО.

За інформацією журналістів, люди палили димові шашки і в подальшому можуть перейти до перекриття траси.

Власне будівля суду перебуває під посиленою охороною співробітників поліції і Нацгвардії, вхід на територію перекритий автомобілями поліції.

Під судом була присутня ще одна фігурантка справи про вбивство Шеремета — Юлія Кузьменко. У бесіді з журналістами "24 каналу" вона заявила, що зараз зʼясовують обставини, за яких причин Антоненка поки не доставили до суду і де саме він зараз знаходиться.

При цьому вона вважала, що засідання відбудеться, і сподівалася, що "це буде правосуддя, а не кривосуддя".

"Ми сподіваємося на зміну запобіжного заходу, перш за все, для Андрія. Він повинен перебувати поруч зі своєю сімʼєю", — підкреслила Кузьменко.

Вона також додала, що в Антоненка є проблеми зі здоровʼям, якими йому слід зайнятися.

Кузьменко висловила надію, що запобіжний захід змінять щодо й її самої, щоб вона змогла виконувати обовʼязки депутата Верховної Ради.

Нагадаємо, що Кузьменко знаходиться під цілодобовим домашнім арештом, Антоненко — утримується під вартою.

Зрештою стало відомо, що суд перенесли на 23 березня. Причина — недоставлення Антоненка та його небажання брати участь у засіданні в режимі відеоконференції.

За даними PavlovskyNews, акція завершилася "повної димовою завісою і забрудненим вʼїздом у СІЗО". Прихильники музиканта нібито запалили фаєри і багато димових шашок, після чого кидалися ними за стіни слідчого ізолятора.

Фото: Pavlovsky News

Крім цього, активісти анонсували наступну акцію на 20 березня. У день народження Сергія Стерненка вони зберуться під Офісом президента.

Фото: Pavlovsky News

Нагадаємо, 9 березня в Києві відбулися сутички між прихильниками Антоненка та поліцією. Засідання зі зміни запобіжного заходу було скасоване суддею Оксаною Голуб через хворобу одного з присяжних. Активісти почали збиратися під будівлею суду ще до його початку, тому після оголошення про скасування засідання прихильники Антоненка спробували заблокувати виїзд із будівлі.

Нагадаємо, 19 січня суд залишив Андрія Антоненка під вартою. Учора (8 березня) біля резиденції Зеленського сталася акція на підтримку Стерненка й Антоненка.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, який загинув унаслідок підриву автомобіля в липні 2016 року.

У вбивстві журналіста звинувачують Андрія Антоненка, якого утримують під вартою з 14 грудня 2019 року, Юлія Кузьменко, Яна Дугаров, а також добровольці Владислав та Інна Грищенко. Андрія Антоненка звинувачують в організації злочинної групи, яка скоїла вбивство Шеремета.