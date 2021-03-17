В Житомире койко-мест для больных коронавирусом хватит лишь на неделю, – мэр

Местные власти опасаются ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе

В житомирских больницах осталось чуть больше 130 койко-мест для госпитализации заболевших коронавирусом, однако, если число заражений в регионе уменьшаться не будет, то этого запаса хватит лишь на неделю.

Об этом в среду, 17 марта на заседании исполнительного комитета Житомирского городского совета заявила заместитель городского головы Мария Мисюрова.

"Сегодня утром в одной больнице находится 188 пациентов, во второй – 205. Госпитализаций за последние сутки – 37, хотя несколько дней подряд у нас было от 40 до 50 госпитализаций за сутки. Пока резерв у нас есть в больницах, но ситуация напряженная. По факту есть чуть более 130 койко-мест в резерве", – рассказала чиновница.

При этом, мэр города Сергей Сухомлин уточнил, что если ситуация с заболеваемостью не улучшится, койко-мест в больница будет достаточно фактически на неделю.

За сутки, 16 марта в Житомире зарегистрировали 205 новых случаев коронавируса, однако власти ожидают увеличения данных показателей.

[ + – ] Заседание исполкома Житомирского горсовета

Напомним, мэр Львова Андрей Садовой рассказал о вероятности закрытия города на карантин. По его словам, в городе тяжелая ситуация с коронавирусной болезнью.

"В сегодняшней ситуации мы стоим вообще перед вопросом, чтобы закрыть город. И кафе, и рестораны — все, если динамика не будет замедляться", — заявил Садовой.

Также мы сообщали, что больных COVID-19 отправляют из Харькова в Чугуев из-за нехватки мест.

Фокус сообщал, что по состоянию на 17 марта в Украине зафиксировано 11 833 новых случаев коронавируса. Среди заболевших – 609 детей и 388 медработников.

За последние сутки в Украине:

госпитализированы – 4 887 человек;

летальных случаев – 289 (днем ранее — 264);

выздоровели – 5 467 человек.

В больницах было проведено 121 144 тестов на коронавирус за сутки, из которых ПЦР-тестов – 50 966, методом ИФА – 22 035, а также 48 143 экспресс-теста.