У Житомирі ліжко-місць для хворих коронавірус вистачить лише на тиждень, — мер

Місцева влада побоюється погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус у регіоні.

У житомирських лікарнях залишилося трохи більше 130 ліжко-місць для госпіталізації хворих коронавірусом, однак, якщо число заражень в регіоні зменшуватися не буде, то цього запасу вистачить лише на тиждень.

Про це в середу, 17 березня на засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради заявила заступник міського голови Марія Місюрова.

"Сьогодні вранці в одній лікарні перебуває 188 пацієнтів, у другій — 205. Госпіталізацій за останню добу — 37, хоча кілька днів поспіль у нас було від 40 до 50 госпіталізацій за добу. Поки резерв у нас є в лікарнях, але ситуація напружена. Фактично є трохи більше 130 ліжко-місць у резерві", — розповіла чиновниця.

При цьому, мер міста Сергій Сухомлин уточнив, що якщо ситуація з захворюваністю не покращиться, ліжко-місць у лікарнях вистачить фактично на тиждень.

За добу, 16 березня в Житомирі зареєстрували 205 нових випадків коронавірусу, однак влада очікує збільшення даних показників.

[ + – ] Засідання виконкому Житомирської міськради

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий розповів про ймовірність закриття міста на карантин. За його словами, в місті важка ситуація з коронавірусною хворобою.

"У сьогоднішній ситуації ми стоїмо взагалі перед питанням, щоб закрити місто. І кафе, і ресторани — все, якщо динаміка не буде сповільнюватися", — заявив Садовий.

Також ми повідомляли, що хворих COVID-19 відправляють з Харкова до Чугуєва через брак місць.

Фокус повідомляв, що станом на 17 березня в Україні зафіксовано 11 833 нових випадків коронавірусу. Серед захворілих — 609 дітей та 388 медпрацівників.

За останню добу в Україні:

госпіталізовані — 4 887 осіб;

летальних випадків — 289 (днем раніше — 264);

одужали — 5 467 осіб.

У лікарнях було проведено 121 144 тестів на коронавірус за добу, з яких ПЛР-тестів — 50 966, методом ІФА — 22 035, а також 48 143 експрес-тесту.