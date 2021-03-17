RU
RU
Розділи
Матеріали
Україна Коронавірус в Україні Третя хвиля коронавірусу

У Житомирі ліжко-місць для хворих коронавірус вистачить лише на тиждень, — мер

102
Житомир, коронавірус, лікарні, ліжко-місця, нестача, пацієнти
Фото: 24 канал | Хворий коронавірусів в лікарні

Місцева влада побоюється погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус у регіоні.

У житомирських лікарнях залишилося трохи більше 130 ліжко-місць для госпіталізації хворих коронавірусом, однак, якщо число заражень в регіоні зменшуватися не буде, то цього запасу вистачить лише на тиждень.

Про це в середу, 17 березня на засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради заявила заступник міського голови Марія Місюрова.

"Сьогодні вранці в одній лікарні перебуває 188 пацієнтів, у другій — 205. Госпіталізацій за останню добу — 37, хоча кілька днів поспіль у нас було від 40 до 50 госпіталізацій за добу. Поки резерв у нас є в лікарнях, але ситуація напружена. Фактично є трохи більше 130 ліжко-місць у резерві", — розповіла чиновниця.

При цьому, мер міста Сергій Сухомлин уточнив, що якщо ситуація з захворюваністю не покращиться, ліжко-місць у лікарнях вистачить фактично на тиждень.

За добу, 16 березня в Житомирі зареєстрували 205 нових випадків коронавірусу, однак влада очікує збільшення даних показників.

Засідання виконкому Житомирської міськради

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий розповів про ймовірність закриття міста на карантин. За його словами, в місті важка ситуація з коронавірусною хворобою.

"У сьогоднішній ситуації ми стоїмо взагалі перед питанням, щоб закрити місто. І кафе, і ресторани — все, якщо динаміка не буде сповільнюватися", — заявив Садовий.

Також ми повідомляли, що хворих COVID-19 відправляють з Харкова до Чугуєва через брак місць.

Фокус повідомляв, що станом на 17 березня в Україні зафіксовано 11 833 нових випадків коронавірусу. Серед захворілих — 609 дітей та 388 медпрацівників.

За останню добу в Україні:

  • госпіталізовані — 4 887 осіб;
  • летальних випадків — 289 (днем раніше — 264);
  • одужали — 5 467 осіб.

У лікарнях було проведено 121 144 тестів на коронавірус за добу, з яких ПЛР-тестів — 50 966, методом ІФА — 22 035, а також 48 143 експрес-тесту.