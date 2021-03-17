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Украинские десантники тренировались отражать нападение условного противника (фото)

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Фото: zsu.gov.ua | Учения десантников

Военнослужащие ВСУ учились отбивать атаку со стороны "воздушного десанта"

В Украине состоялась масштабная тренировка подразделений Десантно-штурмовых войск ВСУ.

По информации пресс-службы Командования Объединенных сил ВСУ, украинские военнослужащие тренировались отбивать нападение воздушного десанта условного противника.

"После получения внезапного сигнала воины-десантники совместно с группой огневой поддержки быстро осуществили марш, отбили и остановили наступление в глубь нашей территории сил и средств десанта условного противника, а также продвинулись на господствующие высоты и заняли оборону", – сообщил командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Учения десантников
ВСУ, десантники, учения, тренировка,
Учения десантников
ВСУ, десантники, учения, тренировка,
Учения десантников
ВСУ, десантники, учения, тренировка,
Учения десантников
ВСУ, десантники, учения, тренировка,
Учения десантников
ВСУ, десантники, учения, тренировка,
Учения десантников
ВСУ, десантники, учения, тренировка,
Учения десантников
ВСУ, десантники, учения, тренировка,
Учения десантников
ВСУ, десантники, учения, тренировка,
ВСУ, десантники, учения, тренировка,
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По его словам, в скоро времени десантники примут участие в тренировках с привлечением инженерных подразделений, а также артиллерии и армейской авиации.

Напомним, 16 марта Военно-морские силы Украины провели в Черном море совместные учения с кораблями постоянной морской противоминной группы НАТО.

11 марта под руководством Командования объединенных сил Вооруженных сил Украины состоялась операция группировки войск рядом с административной границей оккупированного Крыма. Главной целью учений было повышение уровня взаимодействия Вооруженных сил со всеми составляющими сил безопасности и обороны Украины.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым ВРУ одобрила допуск подразделений вооруженных сил других стран на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях.

"Всего предполагается проведение восьми многонациональных учений на территории Украины, к участию в которых планируется привлечь около 21 тыс. украинских военнослужащих и около 11 тыс. иностранных участников", – говорится в сообщении ОП.