Украинские десантники тренировались отражать нападение условного противника (фото)

Военнослужащие ВСУ учились отбивать атаку со стороны "воздушного десанта"

В Украине состоялась масштабная тренировка подразделений Десантно-штурмовых войск ВСУ.

По информации пресс-службы Командования Объединенных сил ВСУ, украинские военнослужащие тренировались отбивать нападение воздушного десанта условного противника.

"После получения внезапного сигнала воины-десантники совместно с группой огневой поддержки быстро осуществили марш, отбили и остановили наступление в глубь нашей территории сил и средств десанта условного противника, а также продвинулись на господствующие высоты и заняли оборону", – сообщил командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

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По его словам, в скоро времени десантники примут участие в тренировках с привлечением инженерных подразделений, а также артиллерии и армейской авиации.

Напомним, 16 марта Военно-морские силы Украины провели в Черном море совместные учения с кораблями постоянной морской противоминной группы НАТО.

11 марта под руководством Командования объединенных сил Вооруженных сил Украины состоялась операция группировки войск рядом с административной границей оккупированного Крыма. Главной целью учений было повышение уровня взаимодействия Вооруженных сил со всеми составляющими сил безопасности и обороны Украины.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым ВРУ одобрила допуск подразделений вооруженных сил других стран на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях.

"Всего предполагается проведение восьми многонациональных учений на территории Украины, к участию в которых планируется привлечь около 21 тыс. украинских военнослужащих и около 11 тыс. иностранных участников", – говорится в сообщении ОП.