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Українські десантники тренувалися відбивати напад умовного противника (фото)

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ВСУ, десантники, вчення, тренування
Фото: zsu.gov.ua | навчання десантників

Військовослужбовці ЗСУ вчилися відбивати атаку з боку "повітряного десанту".

В Україні відбулося масштабне тренування підрозділів Десантно-штурмових військ ЗСУ.

За інформацією прес-служби Командування Об'єднаних сил ЗСУ, українські військовослужбовці тренувалися відбивати напад повітряного десанту умовного противника.

"Після отримання раптового сигналу воїни-десантники спільно з групою вогневої підтримки швидко здійснили марш, відбили і зупинили наступ у глиб нашої території сил і засобів десанту умовного противника, а також просунулися на панівні висоти і зайняли оборону", — повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал лейтенант Сергій Наєв.

навчання десантників
навчання десантників
навчання десантників
навчання десантників
навчання десантників
навчання десантників
навчання десантників
навчання десантників
навчання десантників
навчання десантників
навчання десантників
навчання десантників
навчання десантників
навчання десантників
навчання десантників
навчання десантників
навчання десантників
навчання десантників
навчання десантників
навчання десантників
навчання десантників
навчання десантників
навчання десантників
навчання десантників

За його словами, скоро десантники візьмуть участь у тренуваннях із залученням інженерних підрозділів, а також артилерії та армійської авіації.

Нагадаємо, 16 березня Військово-морські сили України провели у Чорному морі спільні навчання з кораблями постійної морської протимінної групи НАТО.

11 березня під керівництвом Командування об'єднаних сил Збройних сил України відбулася операція угруповання військ поряд з адміністративним кордоном окупованого Криму. Головною метою навчань було підвищення рівня взаємодії Збройних сил з усіма складовими сил безпеки і оборони України.

8 лютого президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким ВРУ схвалила допуск підрозділів збройних сил інших країн на територію України у 2021 році для участі у багатонаціональних навчаннях.

"Всього передбачається проведення восьми багатонаціональних навчань на території України, до участі в яких планується залучити близько 21 тис українських військовослужбовців і близько 11 тис іноземних учасників", — йдеться в повідомленні ОП.