Українські десантники тренувалися відбивати напад умовного противника (фото)

Військовослужбовці ЗСУ вчилися відбивати атаку з боку "повітряного десанту".

В Україні відбулося масштабне тренування підрозділів Десантно-штурмових військ ЗСУ.

За інформацією прес-служби Командування Об'єднаних сил ЗСУ, українські військовослужбовці тренувалися відбивати напад повітряного десанту умовного противника.

"Після отримання раптового сигналу воїни-десантники спільно з групою вогневої підтримки швидко здійснили марш, відбили і зупинили наступ у глиб нашої території сил і засобів десанту умовного противника, а також просунулися на панівні висоти і зайняли оборону", — повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал лейтенант Сергій Наєв.

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За його словами, скоро десантники візьмуть участь у тренуваннях із залученням інженерних підрозділів, а також артилерії та армійської авіації.

Нагадаємо, 16 березня Військово-морські сили України провели у Чорному морі спільні навчання з кораблями постійної морської протимінної групи НАТО.

11 березня під керівництвом Командування об'єднаних сил Збройних сил України відбулася операція угруповання військ поряд з адміністративним кордоном окупованого Криму. Головною метою навчань було підвищення рівня взаємодії Збройних сил з усіма складовими сил безпеки і оборони України.

8 лютого президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким ВРУ схвалила допуск підрозділів збройних сил інших країн на територію України у 2021 році для участі у багатонаціональних навчаннях.

"Всього передбачається проведення восьми багатонаціональних навчань на території України, до участі в яких планується залучити близько 21 тис українських військовослужбовців і близько 11 тис іноземних учасників", — йдеться в повідомленні ОП.