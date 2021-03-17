Третья волна COVID: за 17 марта госпитализировали 4 374 человека, Киев приближается к катастрофе

Столичную власть обвинили в "дорисовывании" количества свободных койкомест. Это якобы делается для того, чтобы город не "покраснел".

Вечером в среду, 17 марта, пациентами с COVID-19 или подозрением на него заняты 35 668 койко-мест из 71 802 (49,68% от их общего числа) – это на 562 больше, чем днем ранее (вчера их было 35 106). Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения

За последние сутки с коронавирусом или подозрением на него в больницы попали 4 374 пациента, что на 509 меньше, чем днем ранее (вчера было 4 883 госпитализации). Выписали из больниц 3 793 пациента, что на 327 меньше, чем вчера (накануне их было 4 120).

Сложнее всего ситуация с койко-местами обстоит в следующих регионах:

Закарпатская область – 78,10% заполненных коек против 81,43% накануне;

Ивано-Франковская область – 77,42% (вчера – 80,1%);

Киев – 71,99% (вчера – 71,85%);

Винницкая область – 69,86% (вчера – 70,38%);

Николаевская область – 61,36% (вчера – 60,82%).

Ситуация с заполненностью коек несколько улучшилась в "лидирующих" – Закарпатской и Ивано-Франковской – областях, незначительное улучшение по сравнению со вчерашним днем – в Винницкой области. При этом продолжает ухудшаться ситуация в Киеве, а Николаевская область – снова в первой "пятерке" по числу занятых койко-мест.

Блогер Евгений Истребин, который анализирует данные Минздрава, у себя на странице в Facebook написал, что "катастрофа в Киеве с каждым днем становится все ближе".

Фото: Евгений Истребин / Facebook

"Согласно постанове Кабмина, в критерии отнесения к красной зоне входит такой показатель "заполнение мест с кислородом" Предельное значение 65%. Вчера это показатель по Киеву составил 69,8% . Для вылета в красную зону надо три дня подряд превышать два критерия. Короче вчера, в 27 больницах выделенных под Ковид, начались чудеса", – отметил он.

Истребин обратил внимание на тот факт, что при неизменном количестве койко-мест в Киеве количество коек с кислородом выросло на 187 единиц.

"И чудо произошло!!! Заполнение коек с кислородом составило 64,41% что ниже 65%!!!", – возмутился блогер.

Блогер отметил также, что количество мест в столичных реанимациях выросло на 77 единиц.

"Самое поразительное произошло в Александровской больнице, сразу на 60 выросло кол-во коек с кислородом и стало на 10 больше мест в реанимациях", – написал он.

[ + – ] Общее количество койко-мест в Киеве, 17 марта [ + – ] Количество койко-мест в Киеве по больницам, 17 марта

Напомним, что за минувшие сутки – 16 марта – был зафиксирован новый рекорд смертности – 289 летальных случаев.

Как сообщалось ранее, в Национальной академии наук заявили, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно сильнее, чем осенняя и может стать "национальной катастрофой". Ученые говорят, что весенняя волна выше и стремительней, чем осенняя.

Тем временем в Украине продолжается вакцинация населения против коронавируса, которая продвигается в три раза медленнее, чем планировали в Минздраве. Если текущие темпы вакцинации сохранятся, почти 40% доз вакцины от коронавируса CoviShield могут так и не быть использованы. 500 тысяч доз препарата, который Украина ранее закупила у Индии, должны быть использованы до 23 июня этого года.