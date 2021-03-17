Третя хвиля COVID: за 17 березня госпіталізували 4 374 людини, Київ наближається до катастрофи

Столичну владу звинуватили у "домальовуванні" кількості вільних ліжко-місць. Це нібито робиться для того, щоб місто не «почервоніло".

Увечері в середу, 17 березня, пацієнтами з COVID-19 або підозрою на нього зайняті 35 668 ліжко-місць з 71 802 (49,68% від їх загального числа) — це на 562 більше, ніж днем раніше (вчора їх було 35 106). Про це повідомляє сайт Міністерства охорони здоров'я

За останню добу з коронавірусом або підозрою на нього в лікарні потрапили 4 374 пацієнта, що на 509 менше, ніж днем раніше (вчора було 4 883 госпіталізації). Виписали з лікарень 3 793 пацієнта, що на 327 менше, ніж вчора (напередодні їх було 4 120).

Найскладніше ситуація з ліжко-місцями у наступних регіонах:

Закарпатська область — 78,10% заповнених ліжок проти 81,43% напередодні;

Івано-Франківська область — 77,42% (вчора — 80,1%);

Київ — 71,99% (вчора — 71,85%);

Вінницька область — 69,86% (вчора — 70,38%);

Миколаївська область — 61,36% (вчора — 60,82%).

Ситуація із заповненістю ліжок дещо покращилася в "лідируючих" — Закарпатській та Івано-Франківській — областях, незначне поліпшення порівняно з вчорашнім днем — у Вінницькій області. При цьому продовжує погіршуватися ситуація в Києві, а Миколаївська область — знову у першій "п'ятірці" за кількістю зайнятих ліжко-місць.

Блогер Євген Істребін, який аналізує дані МОЗ, у себе на сторінці у Facebook написав, що "катастрофа в Києві з кожним днем стає все ближче".

Фото: Евгений Истребин / Facebook

"Згідно постанови Кабміну, в критерії віднесення до червоної зони входить такий показник "заповнення місць з киснем", граничне значення якого 65%. Вчора цей показник по Києву склав 69,8%. Для вильоту в червону зону треба три дні поспіль перевищувати два критерії. Загалом вчора, у 27 лікарнях виділених під ковід, почалися чудеса", — зазначив він.

Істребін звернув увагу на той факт, що при незмінній кількості ліжко-місць в Києві кількість ліжок з киснем зросла на 187 одиниць.

"І диво сталося!!! Заповнення ліжок з киснем склало 64,41% що нижче 65%!!!", — обурився блогер.

Блогер зазначив також, що кількість місць у столичних реанімаціях зросла на 77 одиниць.

"Найдивовижніше сталося в Олександрівській лікарні, відразу на 60 зросла кількість ліжок з киснем і стало на 10 більше місць в реанімаціях", — написав він.

[ + – ] Загальна кількість ліжко-місць в Києві, 17 березня [ + – ] Кількість ліжко-місць в Києві по лікарнях, 17 березня

Нагадаємо, що за минулу добу — 16 березня — зафіксували новий рекорд смертності — 289 летальних випадків.

Як повідомлялося раніше, в Національній академії наук заявили, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно сильніша, ніж осіння і може стати "національною катастрофою". Вчені говорять, що весняна хвиля вище і стрімкіше, ніж осіння.

Тим часом в Україні триває вакцинація населення проти коронавірусу, яка просувається в три рази повільніше, ніж планували в Міністерстві охорони здоров'я. Якщо поточні темпи вакцинації збережуться, майже 40% доз вакцини від коронавірусу CoviShield можуть так і не бути використані. 500 тисяч доз препарату, який Україна раніше закупила у Індії, повинні бути використані до 23 червня цього року.