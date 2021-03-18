Статистика коронавируса на 18 марта: 267 летальных случаев

Количество новых случаев заболевания COVID-19 стало рекордным в 2021 году

По состоянию на 18 марта в Украине зафиксировано 15 053 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Среди заболевших – 744 ребенка и 425 медработников.

За последние сутки в Украине:

госпитализированы – 4 376 человек;

летальных случаев – 267 (днем ранее — 289);

выздоровели – 6 514 человек.

В больницах было проведено 121 144 тестов на коронавирус за сутки, из которых ПЦР-тестов – 50 966, методом ИФА – 22 035, а также 48 143 экспресс-теста.

За все время пандемии в Украине:

заболели — 1 504 076 человек;

выздоровели — 1 244 190 человек;

летальных исходов — 29 253;

проведено ПЦР-тестов — 7 520 147.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1092), Житомирской (1398), Львовской (1092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев — 1092 случая;

Винницкая область — 751 случай;

Волынская область — 330 случаев;

Днепропетровская область — 655 случаев;

Донецкая область — 651 случай;

Житомирская область — 1398 случаев;

Закарпатская — 614 случаев;

Запорожская область — 428 случаев;

Ивано-Франковская область — 559 случаев;

Киевская область — 727 случаев;

Кировоградская область — 149 случаев;

Луганская область — 74 случая;

Львовская область — 1092 случая;

Николаевская область — 424 случая;

Одесская область — 997 случаев;

Полтавская область — 394 случая;

Ровенская область — 390 случаев;

Сумская область — 570 случаев;

Тернопольская область — 692 случая;

Харьковская область — 732 случая;

Херсонская область — 96 случаев;

Хмельницкая область — 800 случаев;

Черкасская область — 367 случаев;

Черновицкая область — 596 случаев;

Черниговская область — 475 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Отметим, по состоянию на вечер 17 марта, пациентами с COVID-19 или подозрением на него заняты 35 668 койко-мест из 71 802 (49,68% от их общего числа) – это на 562 больше, чем днем ранее (вчера их было 35 106).

За последние сутки с коронавирусом или подозрением на него в больницы попали 4 374 пациента, что на 509 меньше, чем днем ранее (вчера было 4 883 госпитализации). Выписали из больниц 3 793 пациента, что на 327 меньше, чем вчера (накануне их было 4 120).

Как сообщалось ранее, в Национальной академии наук заявили, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно сильнее, чем осенняя и может стать "национальной катастрофой". Ученые говорят, что весенняя волна выше и стремительней, чем осенняя.

Тем временем в Украине продолжается вакцинация населения против коронавируса, которая продвигается в три раза медленнее, чем планировали в Минздраве. Если текущие темпы вакцинации сохранятся, почти 40% доз вакцины от коронавируса CoviShield могут так и не быть использованы. 500 тысяч доз препарата, который Украина ранее закупила у Индии, должны быть использованы до 23 июня этого года.