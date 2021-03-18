Статистика коронавірусу на 18 березня: 267 летальних випадків

Кількість нових випадків захворювання COVID-19 стала рекордною у 2021 році.

Станом на 18 березня в Україні зафіксовано 15 053 нових випадків коронавірусу. Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Серед захворілих — 744 дитини і 425 медпрацівників.

За останню добу в Україні:

госпіталізовані — 4 376 осіб;

летальних випадків — 267 (днем раніше — 289);

одужали — 6 514 осіб.

У лікарнях було проведено 121 144 тестів на коронавірус за добу, з яких ПЛР-тестів — 50 966, методом ІФА — 22 035, а також 48 143 експрес-тесту.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли — 1 504 076 осіб;

одужали — 1 244 190 осіб;

летальних випадків — 29 253;

проведено ПЛР-тестів — 7 520 147.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1092), Житомирській (одна тисяча триста дев'яносто вісім), Львівській (1092), Одеській (997) та Хмельницькій (800) областях.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

Київ — 1092 випадки;

Вінницька область — 751 випадок;

Волинська область — 330 випадків;

Дніпропетровська область — 655 випадків;

Донецька область — 651 випадок;

Житомирська область — 1398 випадків;

Закарпатська — 614 випадків;

Запорізька область — 428 випадків;

Івано-Франківська область — 559 випадків;

Київська область — 727 випадків;

Кіровоградська область — 149 випадків;

Луганська область — 74 випадки;

Львівська область — 1092 випадки;

Миколаївська область — 424 випадки;

Одеська область — 997 випадків;

Полтавська область — 394 випадки;

Рівненська область — 390 випадків;

Сумська область — 570 випадків;

Тернопільська область — 692 випадки;

Харківська область — 732 випадки;

Херсонська область — 96 випадків;

Хмельницька область — 800 випадків;

Черкаська область — 367 випадків;

Чернівецька область — 596 випадків;

Чернігівська область — 475 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Зазначимо, станом на вечір 17 березня, пацієнтами з COVID-19 або підозрою на нього зайняті 35 668 ліжко-місць з 71 802 (49,68% від їх загального числа) — це на 562 більше, ніж днем раніше (вчора їх було 35 106).

За останню добу з коронавірусом або підозрою на нього в лікарні потрапили 4 374 пацієнта, що на 509 менше, ніж днем раніше (вчора було 4 883 госпіталізації). Виписали з лікарень 3 793 пацієнта, що на 327 менше, ніж вчора (напередодні їх було 4 120).

Як повідомлялося раніше, в Національній академії наук заявили, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно сильнішою, ніж осіння і може стати "національною катастрофою". Вчені говорять, що весняна хвиля вище і стрімкіше, ніж осіння.

Тим часом в Україні триває вакцинація населення проти коронавірусу, яка просувається в три рази повільніше, ніж планували в Міністерстві охорони здоров'я. Якщо поточні темпи вакцинації збережуться, майже 40% доз вакцини від коронавІрусу CoviShield можуть так і не бути використані. 500 тисяч доз препарату, який Україна раніше закупила у Індії, повинні бути використані до 23 червня цього року.