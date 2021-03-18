Статистика коронавірусу на 18 березня: 267 летальних випадків
Кількість нових випадків захворювання COVID-19 стала рекордною у 2021 році.
Станом на 18 березня в Україні зафіксовано 15 053 нових випадків коронавірусу. Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.
Серед захворілих — 744 дитини і 425 медпрацівників.
За останню добу в Україні:
- госпіталізовані — 4 376 осіб;
- летальних випадків — 267 (днем раніше — 289);
- одужали — 6 514 осіб.
У лікарнях було проведено 121 144 тестів на коронавірус за добу, з яких ПЛР-тестів — 50 966, методом ІФА — 22 035, а також 48 143 експрес-тесту.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли — 1 504 076 осіб;
- одужали — 1 244 190 осіб;
- летальних випадків — 29 253;
- проведено ПЛР-тестів — 7 520 147.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1092), Житомирській (одна тисяча триста дев'яносто вісім), Львівській (1092), Одеській (997) та Хмельницькій (800) областях.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
- Київ — 1092 випадки;
- Вінницька область — 751 випадок;
- Волинська область — 330 випадків;
- Дніпропетровська область — 655 випадків;
- Донецька область — 651 випадок;
- Житомирська область — 1398 випадків;
- Закарпатська — 614 випадків;
- Запорізька область — 428 випадків;
- Івано-Франківська область — 559 випадків;
- Київська область — 727 випадків;
- Кіровоградська область — 149 випадків;
- Луганська область — 74 випадки;
- Львівська область — 1092 випадки;
- Миколаївська область — 424 випадки;
- Одеська область — 997 випадків;
- Полтавська область — 394 випадки;
- Рівненська область — 390 випадків;
- Сумська область — 570 випадків;
- Тернопільська область — 692 випадки;
- Харківська область — 732 випадки;
- Херсонська область — 96 випадків;
- Хмельницька область — 800 випадків;
- Черкаська область — 367 випадків;
- Чернівецька область — 596 випадків;
- Чернігівська область — 475 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Зазначимо, станом на вечір 17 березня, пацієнтами з COVID-19 або підозрою на нього зайняті 35 668 ліжко-місць з 71 802 (49,68% від їх загального числа) — це на 562 більше, ніж днем раніше (вчора їх було 35 106).
За останню добу з коронавірусом або підозрою на нього в лікарні потрапили 4 374 пацієнта, що на 509 менше, ніж днем раніше (вчора було 4 883 госпіталізації). Виписали з лікарень 3 793 пацієнта, що на 327 менше, ніж вчора (напередодні їх було 4 120).
Як повідомлялося раніше, в Національній академії наук заявили, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно сильнішою, ніж осіння і може стати "національною катастрофою". Вчені говорять, що весняна хвиля вище і стрімкіше, ніж осіння.
Тим часом в Україні триває вакцинація населення проти коронавірусу, яка просувається в три рази повільніше, ніж планували в Міністерстві охорони здоров'я. Якщо поточні темпи вакцинації збережуться, майже 40% доз вакцини від коронавІрусу CoviShield можуть так і не бути використані. 500 тисяч доз препарату, який Україна раніше закупила у Індії, повинні бути використані до 23 червня цього року.