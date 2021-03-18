Подозреваемый в убийстве девочки на Херсонщине ранее совершил 4 преступления, – полиция

В полиции говорят, что в истории поисковых запросов на компьютере подозреваемого выявлены многочисленные просмотры сайтов с детской порнографией.

Подозреваемый в убийстве и изнасиловании 7-летней Марии Борисовой в Херсонской области ранее неоднократно привлекался к ответственности.

Об этом написал в Facebook начальник Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Александр Прокудин.

"Подозреваемый до этого совершил 4 преступления, одно из которых характеризуется особой жестокостью", – написал он.

По его информации, в истории поисковых запросов на компьютере подозреваемого выявлены многочисленные просмотры сайтов с детской порнографией.

Кроме того, как выяснилось, ранее соседки жаловались на его поведение, но теперь отказываются от своих же слов, потому что "живем в одном селе", потому что "когда выпьешь, такое бывает".

По словам Прокудина, подозреваемый начал сотрудничать со следствием.

В частности, он говорит, что был сильно пьян, однако от проведения следственного эксперимента отказывается, так как боится за свою жизнь из-за возможной мести односельчан.

Как сообщалось ранее, разыскиваемую на Херсонщине 7-летнюю девочку нашли мертвой. Тело ребенка обнаружили в плотно завязанном мешке в сарае, который ранее полиция уже проверяла. Правоохранители рассматривали несколько версий исчезновения ребенка, начиная от побега из дома и заканчивая похищением с остановки, поскольку собака там теряла след. Не исключали они версию и того, что по отношению к ней могли совершить преступление в селе. Позже полицейские назвали предварительную причину смерти – механическая асфиксия, то есть удушение.

Позже задержанный по делу об убийстве 7-летней девочки Маши Борисовой в Херсонской области признался в содеянном.

Фокус собрал все, что известно об убийстве 7-летней Маши Борисовой.