Підозрюваний у вбивстві дівчинки на Херсонщині раніше скоїв 4 злочини, — поліція

У поліції кажуть, що в історії пошукових запитів на комп'ютері підозрюваного виявлено численні перегляди сайтів з дитячою порнографією.

Підозрюваний у вбивстві і згвалтуванні 7-річної Марії Борисової в Херсонській області раніше неодноразово притягувався до відповідальності.

Про це написав у Facebook начальник Головного управління Національної поліції в Херсонській області Олександр Прокудін.

"Підозрюваний до цього скоїв 4 злочини, один з яких характеризується особливою жорстокістю", — написав він.

За його інформацією, в історії пошукових запитів на комп'ютері підозрюваного виявлено численні перегляди сайтів з дитячою порнографією.

Крім того, як з'ясувалося, раніше сусідки скаржилися на його поведінку, але тепер відмовляються від своїх же слів, тому що "живемо в одному селі", тому що "коли вип'єш, таке буває".

За словами Прокудіна, підозрюваний почав співпрацювати зі слідством.

Зокрема, він говорить, що був сильно п'яний, однак від проведення слідчого експерименту відмовляється, тому що боїться за своє життя через можливу помсту односельчан.

Як повідомлялося раніше, зниклу на Херсонщині 7-річну дівчинку знайшли мертвою. Тіло дитини знайшли в щільно зав'язаному мішку в сараї, який раніше поліція вже перевіряла. Правоохоронці розглядали кілька версій зникнення дитини, починаючи від втечі з дому і закінчуючи викраденням із зупинки, оскільки собака там втрачав слід. Не виключали вони й версію того, що по відношенню до неї могли скоїти злочин у селі. Пізніше поліцейські назвали попередню причину смерті — механічна асфіксія, тобто удушення.

Пізніше затриманий у справі про вбивство 7-річної дівчинки Маші Борисової в Херсонській області зізнався у скоєному.

Фокус зібрав усе, що відомо про вбивство 7-річної Маші Борисової.