Полиция начала патрулировать заповедник "Аскания-Нова" из-за массовых отравлений птиц (фото)

Патрульные в праве вызывать оперативно-следовательную группу, если обнаружат в транспорте подозрительные материалы

Национальная полиция Херсонской области с сегодняшнего дня (18 марта) начала патрулировать национальный заповедник "Аскания Нова". Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранители будут контролировать прилегающую территорию заповедника и движения транспорта в окружающей территории. Если у патрульных возникнут сомнения касательно безопасности материалов, которые перевозят фермеры, то они будут вызывать следственно-оперативную группу на место происшествия.

Фото: Патрульная полиция

Причиной таких мер в полиции называют массовую гибель краснокнижных птиц из-за отравления. В полиции ведут два уголовных производства по данному факту. В специализированном институте Харькова ведется анализ причин смерти птиц.

Фото: Патрульная полиция

Местные аграрии в "Аскании Нова" используют специальные средства для защиты зерна от вредителей. Их жертвами стали серые журавли и другие птицы, которые, по всей видимости, ели отравленное зерно. Разъяснительная работа, со слов директора заповедника, среди работников сельского хозяйства не дает никакого результата — они, вероятно, просто переждали волну проверок и вернулись к прежним методам борьбы с грызунами. В частности, разбрасывают отравленное зерно прямо на полях, когда нужно засыпать его в норы.

В январе-марте 2021 года на территории заповедника погибло 406 журавлей. В Госпотребслужбе предположили, что в "Аскании-Новой", скорее всего, погибнут все краснокнижные журавли.