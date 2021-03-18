Поліція почала патрулювати заповідник "Асканія-Нова" через масові отруєння птахів (фото)

Патрульні мають права викликати оперативно-слідчу групу, якщо зафіксують у транспорті підозрілі матеріали.

Національна поліція Херсонської області із сьогоднішнього дня (18 березня) почала патрулювати національний заповідник "Асканія Нова". Про це повідомляє прес-служба поліції.

Правоохоронці контролюватимуть прилеглу територію заповідника та рух транспорту в навколишній території. Якщо в патрульних виникнуть сумніви щодо безпеки матеріалів, які перевозять фермери, то вони викликатимуть слідчо-оперативну групу на місце події.

Фото: Патрульна поліція

Причиною таких заходів у поліції називають масову загибель червонокнижних птахів через отруєння. У поліції ведуть два кримінальні провадження за цим фактом. У спеціалізованому інституті Харкова ведеться аналіз причин смерті птахів.

Фото: Патрульна поліція

Місцеві аграрії в "Асканії Новій" використовують спеціальні засоби для захисту зерна від шкідників. Їхніми жертвами стали сірі журавлі та інші птахи, які, вочевидь, їли отруєне зерно. Роз'яснювальна робота, зі слів директора заповідника, серед працівників сільського господарства не дає жодного результату — вони, ймовірно, просто перечекали хвилю перевірок і повернулися до старих методів боротьби з гризунами. Зокрема, розкидають отруєне зерно прямо на полях, коли потрібно засипати його в нори.

У січні-березні 2021 року на території заповідника загинуло 406 журавлів. У Держпотребслужбі припустили, що в "Асканії-Новій", швидше за все, загинуть всі червонокнижні журавлі.