"Коллектив в отчаянии": работники Укрзализныци планируют большую забастовку с остановкой поездов

Железнодорожники планируют остановить перевозки через две недели.

Глава временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по оценке состояния Укрзализныци сообщила, что работники компании-перевозчика планируют через две недели забастовку с остановкой всех видов железнодорожных перевозок. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Трудовой коллектив в отчаянии, через две недели планируется крупная забастовка с остановкой всех видов перевозок", — сообщила она.

По ее словам, уволенный перед заседанием ВСК глава правления УЗ Владимир Жмак не смог явиться на заседание из-за коронавирусной болезни, поэтому на заседании была встреча с профсоюзами железнодорожников для выяснения вопросов работников компании, но два из трех профсоюзов не пришли на заседание комиссии.

Гришина говорит, что ВСК пригласит на следующее свое заседание руководителей Офиса генпрокурора, ГБР, МВД, СБУ, фискальной службы и НАБУ из-за того, что комиссия невовремя получает ответы на запросы у ведомств.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль поручил проверить работу руководства и набсовета Укрзализныци в период с 2017 по 2021 год.

Напомним, 17 марта Кабинет министров отправил в отставку главу правления УЗ Владимира Жмака. О причинах решения не сообщается. Но ранее в этот же день Наблюдательный совет единогласно поддержал решение об отставке. По его словам, итогом его работы стало улучшение показателей "УЗ", а также подготовка амбициозного плана, который бы позволили совершить анбалдинг компании.