"Колектив у розпачі": працівники Укрзалізниці планують великий страйк із зупинкою поїздів

Залізничники планують зупинити перевезення через два тижні.

Глава тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з оцінки стану Укрзалізниці повідомила, що працівники компанії-перевізника планують через два тижні страйк із зупинкою всіх видів залізничних перевезень. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Трудовий колектив у розпачі, через два тижні планується великий страйк із зупинкою всіх видів перевезень", — повідомила вона.

За її словами, звільнений перед засіданням ТСК глава правління УЗ Володимир Жмак не зміг з'явитися на засідання через коронавірусну хворобу, тому на засіданні була зустріч із профспілками залізничників для з'ясування питань працівників компанії, але дві з трьох профспілок не прийшли на засідання комісії.

Гришина каже, що ТСК запросить на наступне своє засідання керівників Офісу генпрокурора, ДБР, МВС, СБУ, фіскальної служби і НАБУ через те, що комісія невчасно отримує відповіді на запити у відомств.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив перевірити роботу керівництва та наглядової ради Укрзалізниці в період із 2017 по 2021 рік.

Нагадаємо, 17 березня Кабінет міністрів відправив у відставку главу правління УЗ Володимира Жмака. Про причини рішення не повідомляється. Але раніше того ж дня Наглядова рада одноголосно підтримала рішення про відставку. За її словами, підсумком його роботи стало поліпшення показників "УЗ", а також підготовка амбітного плану, який би дозволив зробити анбалдінг компанії.